Как новая большая сделка Трампа с ЕС приближает крах России и кто побеждает в таможенной войне

27 июля США и Евросоюз договорились о большой торговой сделке, которая должна не только потешить эго президента Трампа, но и приблизить крах России.

24 Канал объясняет детали очередной большой сделки (big deal), а также как она может ударить по агрессивной диктатуре со столицей в Москве.

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Европейский фронт таможенной войны: что предусматривает новое соглашение США с ЕС

Как известно, Дональд Трамп наложил чрезмерные пошлины чуть ли не на весь мир (за исключением России), поставив в неудобное положение не только людей по всей планете, но и отдельные виды пингвинов.

Претензия Трампа к ЕС заключалась в существовании, по его мнению, страшного дисбаланса торговли. Он действительно существует – в 2024 году европейский экспорт в США составил 606 миллиардов долларов, тогда как обратный – 370 миллиардов.

Впрочем, здесь говорилось в основном о товарах и практически не учитывались услуги (в частности, технологические, в которых США доминируют). А также роль доллара как международной валюты, что фактически дает право Америке распоряжаться собственными деньгами как облигациями, за которые доплачивает не она сама, а иностранные владельцы. Таким образом, претензии Трампа вызывают большие вопросы, как и их целесообразность.

Несмотря на всю эту дикость от ведущей страны мира, человечество быстро отошло от шока и принялось решать проблему, принимая контрмеры.

Благодаря намеку Японии и ЕС, которые начали активно продавать гособлигации США и загонять тем самым Америку в новые долги, Трамп прибегнул к уже легендарной тактике TACO (Trump Always Chickens Out), что можно растолковать как "Трамп всегда дает заднюю". Президент США предоставил отсрочки до наложения пошлин, ограничившись лишь базовым тарифом в 10%.

Европейский союз получил ультимативную отсрочку до 1 августа 2025 года. А еще – немало оскорбительных твитов от Трампа и его союзников, не говоря уже о предыдущих оскорблениях и откровенном пренебрежении, о которых стало известно благодаря использованию американскими топ-чиновниками секретных чатов в не совсем секретном мессенджере Signal.

Несмотря на это, в ЕС решили реагировать сдержанно, словно мудрые родители на шалости собственных детей, и потому не позволяли себе прямо отвечать оскорблениями на оскорбления (это делали только отдельные чиновники, но не на уровне ЕС, а исключительно на национальном – особенно свирепствовали французы).

При этом в Евросоюзе спокойно заявили о возможных контрмерах, в частности, о возможном исключении Америки из масштабного и очень дорого проекта ReArm Europe (он же Readiness 2030), который предусматривает перевооружение Старого света со сметой в сотни миллиардов евро.

А также осторожно напомнили о разнообразии чисто экономических контрмер, в частности, о так называемой "торговой базуке" (которая дает право на адресное применение торговых санкций) и возможной отмене защиты прав интеллектуальной собственности американских технологических компаний и дальнейшей легализации их коммерческого использования. И еще немалом количестве других мер.

В итоге обошлось без "базуки": все решилось в Шотландии, куда Трампа заманили на турнир по гольфу (в его же развлекательный центр), профинансировали мероприятие бюджетными средствами на 180 тысяч фунтов и закрыли глаза на аферы его команды во время игры в тот самый гольф.

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27 июля в Шотландию прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая провела с максимально задобренным президентом США финальные переговоры по "биг дил". Вскоре об условиях соглашения между США и ЕС стало известно официально.



Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп / фото AP

Что предусматривает большая сделка США с ЕС

пошлины для Европы будут составлять умеренные в нынешних реалиях 15% (согласно данным товарооборота 2024 года – 90 миллиардов долларов );

); Европа осуществит инвестицию в американскую экономику в размере 600 миллиардов долларов ;

; Европа обязуется покупать у США энергоносители и оружие на сумму 750 миллиардов долларов ежегодно, при этом доля энергоносителей должна составлять 250 миллиардов минимум 3 года.

Кто победил в таможенной войне?

Обе стороны уже заявили о невероятном успехе с этим соглашением для каждой из них. И это действительно примерно так и выглядит. Поскольку Трамп получил возможность заявить об успехе собственной тактики шантажа, а Европа может радоваться тому, что вместо обещанных Трампом на 1 августа 30% пошлин получит только 15%.

Впрочем, стоит взглянуть немного дальше пафосных заявлений политиков. Трамп действительно имеет право продать своим избирателям шотландские договоренности как победу и снова рассказывать, что полученные от пошлин десятки миллиардов (это действительно так) – это не временный эффект, а стратегия, которая ведет не к разрушению устоявшихся бизнес-связей, а к полноценной MAGA. Трамп даже может пообещать, что пошлины не будут переложены на карманы американских потребителей (на самом деле нет, будут и это как раз будет иметь куда более длительный эффект).

Кроме того, Трамп может заявить, что ЕС остается союзником США и одновременно не прогибается под Китай (по итогам недавнего визита фон дер Ляйен и Антониу Кошты в Пекин). А главное – он получит медийную паузу от скандала с файлами Эпштейна, созданного и раскрученного его же собственной командой.

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Но в плюсе и Европа. Потому что фактически ЕС ничего не теряет, а фиксирует статус-кво . Повышение тарифов оказалось незначительным и фактически ляжет на плечи американцев, европейские же производители получат субсидии от Евросоюза, а главное – определенные гарантии и стабильность, насколько это вообще возможно с нынешним руководство США.

. Повышение тарифов оказалось незначительным и фактически ляжет на плечи американцев, европейские же производители получат субсидии от Евросоюза, а главное – определенные гарантии и стабильность, насколько это вообще возможно с нынешним руководство США. Инвестиции в США от Европы – это на самом деле не катарский самолет для президента США, то есть прямой подарок (на самом деле – взятка), каким его, видимо, считает Трамп, а кредиты для США, от которых будет получать выгоду и проценты Европа.

Зато 250 миллиардов ежегодно за сжиженный газ и нефтепродукты – это прямая необходимость, поскольку ЕС объявил о плане полного отказа от российского газа. И теперь США это будет гарантировать. На самом деле это произошло раньше, просто теперь эти варианты подтвердили, зафиксировав статус-кво.

С этими 250 миллиардами, кстати, тоже очень интересно. Европе сейчас столько не нужно. Весь импорт энергоресурсов ЕС составляет 380 – 420 миллиардов в год, но есть норвежские контракты и долгосрочные договоренности с Катаром. А еще – соглашения с россиянами.

Напомним, что по состоянию на 2025 год Европа до сих пор активно закупает российский газ (в частности, сжиженный или СПГ) у России. Он, кстати, до сих пор не под санкциями.

Также Европа активно и массово закупает нефтепродукты в Индии, которые на самом деле происходят из России, и газ из Азербайджана, часть которого на самом деле российская.

К тому же и у самой Америки пока нет таких объемов энергоносителей на экспорт.

В 2024-м весь экспорт энергоносителей из США составлял около 165 миллиардов (нефть – 1,45 миллиарда баррелей, природный газ – 87 миллионов тонн, уголь – 51 миллион тонн), если добавить дизель и ядерное топливо – более 170 миллиардов. При этом трамповый Drill, Baby, Drill не сильно поможет, потому что, во-первых, это время, во-вторых, очередной картельный сговор от ОПЕК+ (на этот раз – с понижением цен) делает новую разведку и добычу не очень рентабельными в США.

Необходимость поднимать закупку у США в 4 раза (в 2024 году ЕС купил у США нефти, сжиженного газа и угля только на 64,55 миллиарда долларов) делает курс на отказ от российских углеводородов необратимым. Также это заставляет и сами Соединенные Штаты становиться более агрессивными в отношении России и ее сообщников. А еще создает возможность для ЕС предложить Трампу новое соглашение, заключающееся в замене неосвоенной доли 250 миллиардов на "что-то другое", а именно оружие для Украины и отражения российской агрессии.

По странному совпадению (на самом деле нет), того же 27 июля Урсула фон дер Ляйен позвонила в Киев президенту Зеленскому. Сам украинский лидер дипломатично избежал конкретики, описывая разговоры у себя в телеграме, но отметил, что разговор касался на только НАБУ, но и усиления санкций против России.

Таким образом, соглашение между США и ЕС прямо может касаться также и Украины. Ну, и, конечно, России.

Как соглашение США с ЕС ударит по России?

Как известно, 18-й пакет санкций ЕС предусматривает новый потолок для российской нефти (47,6 доллара за баррель) и окончательный бан "северных потоков". США пока к 18-му пакету не присоединились и официально не собирались присоединяться к бану теневого флота России.

Ранее Трамп давал России отсрочку – 50 суток, завершающуюся 2 сентября 2025 года. В первые дни нового TACO создавалось впечатление, что после завершения срока ультиматума ничего не произойдет и совершенно точно не будет никаких 100% тарифов как вторичных санкций. Сейчас же есть основания считать, что ситуация изменилась. Потому что Россия становится прямым конкурентом США на очень богатом рынке энергоносителей.

28 июля президент США вообще объявил о намерении сократить 50-дневный срок, который он дал Путину для заключения мирного соглашения, из-за того, что уже знает ответ. Трамп разочарован в Путине, поскольку после переговоров тот продолжает бомбардировки Украины. Теперь он угрожает 100-процентными тарифами на российские энергоресурсы, если соглашение не будет заключено.

А это означает, что Венгрии и Словакии, которые до сих пор покупают газ у России, придется закрыть рот и наконец подумать о собственной энергетической безопасности. То же касается Бельгии, Испании, Португалии, Нидерландов и других государств ЕС.

Крупнейшие европейские порты-импортеры российского СПГ в 2024 году:

Дюнкерк (Франция) – 5,7 миллиарда кубометров;

Бильбао (Испания) – 3,7 миллиарда кубометров;

Зебрюгге (Бельгия) – 3,5 миллиарда кубометров;

Монтуар (Франция) – 2,9 миллиарда кубометров;

Роттердам (Нидерланды) – 1,8 миллиарда кубометров;

Мугардос (Испания) – 1,5 миллиарда кубометров.

Еще больше это касается Индии, которая сейчас стала едва ли не главным выгодоприобретателем от несоблюдения санкций в отношении России.

Сейчас же трамповские потенциальные 100% тарифов 2 сентября для Орбана, Фицо и Моди становятся все более реальными. Потому что теперь это прямо будет затрагивать американский карман и может убрать с рынка конкурентов. То есть Россию.

Договоренности стран ЕС с россиянами также долгосрочные (как катарские или норвежские), но угроза вторичных санкций от США создает тот самый форс-мажор, который даст полное право Европе отменить договоренности с Путиным и наконец избавиться от российского влияния и в итоге слезть с российской газовой иглы. Ну, а России не останется ничего, как снова громко вопить и возмущаться.

Более того, Трамп, который увидел перспективу солидной выгоды, уже осторожно намекает, что может и не ждать обещанных 50 суток, а министр торговли США господин Бессент призывает ЕС присоединиться к потенциальным американским санкциям. Что ж, такой вариант нам по душе.