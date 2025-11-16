Около 10 тысяч военных из КНДР сейчас находятся вблизи российско-украинской границы. Там северокорейские войска помогают россиянам с разминированием территории.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Читайте также У России – колоссальная зависимость от 2 стран, и это может сыграть злую шутку с Путиным

Чем занимаются северокорейцы в России?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "благодарна нашим друзьям" в КНДР "за их самоотверженную, героическую помощь".

По данным южнокорейских, украинских и западных источников, в рамках пакта взаимной обороны между двумя странами Северная Корея в прошлом году отправила около 14 000 солдат воевать на стороне России в Курской области. Более 6 000 из них погибли.

Теперь значительная роль Северной Кореи в российских операциях по разминированию свидетельствует о стремлении обеих сторон еще теснее развивать военное сотрудничество, которое, по словам лидера КНДР Ким Чен Ына, в прошлом месяце должно "продвигаться без остановки".

Недавно минобороны России опубликовало видео, на которых северокорейским военным демонстрируют различные типы мин и оборудование для их обнаружения, проводят тренировки и показывают, как они поют патриотические песни.

Район, где сейчас работают северокорейские саперы, расположен в Курской области – на самой границе с Украиной, к северу от Харькова. Именно в этом районе раньше и дислоцировались солдаты КНДР.

Какое значение имеют солдаты из КНДР?