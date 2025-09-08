Заместитель председателя правящей словацкой партии Smer и депутат парламента Тибор Гашпар сделал громкое заявление. Он сравнил Украину с ХАМАС и назвал российское вторжение спровоцированным.

Фицо тоже говорит, что Россия имела причины вторгнуться в Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Aktuality.

Какие заявления об Украине сделал соратник Фицо?

Тибор Гашпар выступил в телеэфире программы телеканала "Маркиза", где дискутировал с лидером оппозиционной "Прогрессивной Словакии" Михалом Шимечкой.

Он подтвердил позицию премьера Роберта Фицо, который признает нападение России на Украину нарушением международного права, но при этом постоянно подчеркивает, что Кремль имел "причины".

"Роберт Фицо неоднократно высказывался именно о том, как он воспринимает шаг Российской Федерации. Он считает начало войны в Украине нарушением международного права, но, в отличие от господина Шимечки, который в предыдущем выступлении говорил, что это неоправданная агрессия, я считаю совсем наоборот. Это спровоцированная агрессия", – сказал Гашпар.

Депутат далее провел параллель с Ближним Востоком, сравнив события в Украине с нападением боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, когда погибли около 1200 израильтян.

Это такой же спровоцированный конфликт, как когда террористы из Палестины напали на Израиль. Война развивалась абсолютно таким же образом,

– заявил он.

Его слова вызвали возмущение Шимечки, который спросил, разве украинцы вторглись в Россию и убивали мирных жителей. Он напомнил, что Фицо в 2022 году сам голосовал за резолюцию парламента, где российское вторжение в Украину называлось "неспровоцированной агрессией".

