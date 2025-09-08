Заступник голови правлячої словацької партії Smer та депутат парламенту Тібор Гашпар зробив гучну заяву. Він порівняв Україну з ХАМАС і назвав російське вторгнення спровокованим.

Фіцо теж говорить, що Росія мала причини вторгнутися в Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Aktuality.

Дивіться також Фіцо – не Орбан: політолог пояснив відмінність відносин України з Угорщиною та Словаччиною

Які заяви про Україну зробив соратник Фіцо?

Тібор Гашпар виступив у телеефірі програми телеканалу "Маркіза", де дискутував з лідером опозиційної "Прогресивної Словаччини" Міхалом Шимечкою.

Він підтвердив позицію прем’єра Роберта Фіцо, який визнає напад Росії на Україну порушенням міжнародного права, але при цьому постійно наголошує, що Кремль мав "причини".

"Роберт Фіцо неодноразово висловлювався саме про те, як він сприймає крок Російської Федерації. Він вважає початок війни в Україні порушенням міжнародного права, але, на відміну від пана Шимечки, який у попередньому виступі говорив, що це невиправдана агресія, я вважаю зовсім навпаки. Це спровокована агресія", – сказав Гашпар.

Депутат далі провів паралель із Близьким Сходом, порівнявши події в Україні з нападом бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, коли загинули близько 1200 ізраїльтян.

Це такий самий спровокований конфлікт, як коли терористи з Палестини напали на Ізраїль. Війна розвивалася абсолютно таким самим чином,

– заявив він.

Його слова викликали обурення Шимечки, який запитав, хіба українці вторглися у Росії і вбивали мирних жителів. Він нагадав, що Фіцо у 2022 році сам голосував за резолюцію парламенту, де російське вторгнення в Україну називалося "неспровокованою агресією".

Фіцо зустрівся із Зеленським: які результати