"Последний подарок Кима для Путина": Россия покупает у КНДР дешевую рабочую силу

В рамках стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном, Ким Чен Ын предоставляет России не только оружие и солдат, чтобы воевать против Украины. КНДР помогает решить острую нехватку дешевой рабочей силы, поэтому активно отправляет мигрантов в Москву.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Журналисты называют массовую подправку северокорейских рабочих в Россию "последним подарком Ким Чен Ына".

Смотрите также Россия и КНДР строят мост через пограничную реку: учли переброску военной техники

России критически не хватает рабочей силы

Нехватка рабочей силы – одна из самых больших проблем Путина. Демографический кризис, война в Украине и эмиграция серьезно повлияли на кадровую нехватку в России. По официальным данным российского министерства труда, сегодня в стране не хватает около 1,5 миллиона работников, а к 2030 году дефицит может вырасти до 2,4 миллиона. Особенно критически дефицит работников ощущается в сферах строительства, промышленности и инфраструктурных проектов.

Сейчас известно, что КНДР уже отправила в Россию около 15 тысяч рабочих. Многие из них въехали в страну по студенческим визам. Официально в Москве утверждают, что в 2024 году количество граждан КНДР, которые въехали в Россию, выросло в 12 раз, по сравнению с предыдущим годом.

Большинство северокорейских мигрантов работает на Дальнем Востоке. Однако в Кремле ожидают, что вскоре граждане КНДР смогут работать и в Москве.

Журналисты отметили, что такое сотрудничество Пхеньяна и Москвы является очередным нарушением международных санкций, ведь Совет Безопасности ООН запрещает использование для работы мигрантов из Северной Кореи.

Впрочем, течение последних лет КНДР и Россия нарушили немало международных договоренностей. Так, Пхеньян предоставляет Москве военных, и уже отправила не менее 15 тысяч солдат воевать против Украины. Также Ким Чен Ын поставляет российскому диктатору летальное оружие, в частности – баллистические ракеты.

В СМИ добавляют, что мигранты из КНДР не смогут полностью перекрыть дефицит рабочей силы в России, хотя Ким Чен Ын и предлагает значительную помощь в развитии Дальнего Востока России. Кремль годами пытается возродить жизнь в регионе, развить инфраструктуру и увеличить популяцию, раздавая бесплатную землю, однако все инициативы имеют ограниченный успех.

Хотя до 90% зарплат конфискует правительственная система Кима, остаток в 100 – 200 долларов в месяц остается очень высоким доходом для граждан КНДР. Мигранты утверждают, что часто "покупают" работу за рубежом через взятки чиновникам. К примеру, один из мигрантов – Зане Хан – подтвердил, что работал в России с 2018 года на студенческой визе. По словам мигранта, со временем полиция потеряла заинтересованность в постоянных проверках, поэтому человек смог спокойно жить на территории России.

Известно, что по меньшей мере 120 российских строительных компаний имеют наемников из КНДР.