Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Россия и КНДР строят мост

Российский премьер заявил, что строительство автомобильного моста через реку Туманная якобы является знаковым этапом для отношений двух стран. Мол, символизирует стремление Москвы и Пхеньяна к "укреплению дружеских отношений и наращиванию межрегионального сотрудничества".

Сейчас единственным транспортным маршрутом между КНДР и Россией является железнодорожный "Мост дружбы" через реку Туманная. Впрочем, по словам оккупантов, его возможностей "недостаточно".

Россия и КНДР будут мост / Фото из росСМИ

Общая длина нового мостового перехода с подъездными дорогами будет составлять 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста – 1 километр. Москва и Пхеньян рассчитывают завершить строительство в течение 1,5 года.

По словам Мишустина, мост особенно важен для Дальневосточного федерального округа, прежде всего, Приморского края. Мол, он позволит увеличить пассажиропоток, товарооборот и беспрепятственно путешествовать "туристам" обеих стран.

Правда, пропагандистские телеграм-каналы не скрывают, что этот мост проектировали с учетом переброски тяжелой военной техники в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.