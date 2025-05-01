Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Росія і КНДР будують міст

Російський прем'єр заявив, що будівництво автомобільного мосту через річку Туманна нібито є знаковим етапом для відносин двох країн. Мовляв, символізує прагнення Москви й Пхеньяна до "зміцнення дружніх відносин і нарощування міжрегіонального співробітництва".

Наразі єдиним транспортним маршрутом між КНДР і Росією є залізничний "Міст дружби" через річку Туманна. Втім, за словами окупантів, його можливостей "недостатньо".

Росія і КНДР будуть міст / Фото з росЗМІ

Загальна довжина нового мостового переходу з під'їзними дорогами буде становити 4,7 кілометра. Довжина безпосередньо самого моста – 1 кілометр. Москва і Пхеньян розраховують завершити будівництво впродовж 1,5 року.

За словами Мішустіна, міст особливо важливий для Далекосхідного федерального округу, перш за все, Приморського краю. Мовляв, він дозволить збільшити пасажиропотік, товарообіг і безперешкодно подорожувати "туристам" обох країн.

Щоправда, пропагандистські телеграм-канали не приховують, що цей міст проєктували з урахуванням перекидання важкої військової техніки в межах договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР.