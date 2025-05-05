Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Журналісти називають масову підправку північнокорейських робітників до Росії "останнім подарунком Кім Чен Ина".

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Росії критично не вистачає робочої сили

Брак робочої сили – одна з найбільших проблем Путіна. Демографічна криза, війна в Україні та еміграція серйозно вплинули на кадрову нестачу в Росії. За офіційними даними російського міністерства праці, сьогодні в країні не вистачає близько 1,5 мільйона працівників, а до 2030 року дефіцит може зрости до 2,4 мільйона. Особливо критично дефіцит працівників відчувається у сферах будівництва, промисловості та інфраструктурних проєктів.

Наразі відомо, що КНДР вже відправила до Росії близько 15 тисяч робітників. Багато хто з них в'їхав у країну за студентськими візами. Офіційно у Москві стверджують, що у 2024 році кількість громадян КНДР, які в'їхали у Росію, зросла у 12 разів, порівняно з попереднім роком.

Більшість північнокорейських мігрантів працює на Далекому Сході. Однак у Кремлі очікують, що незабаром громадяни КНДР зможуть працювати й у Москві.

Журналісти наголосили, що така співпраця Пхеньяна та Москви є черговим порушенням міжнародних санкцій, адже Рада Безпеки ООН забороняє використання для роботи мігрантів з Північної Кореї.

Втім, протягом останніх років КНДР та Росія порушили чимало міжнародних домовленостей. Так, Пхеньян надає Москві військових, і вже відправила щонайменше 15 тисяч солдатів воювати проти України. Також Кім Чен Ин постачає російському диктатору летальну зброю, зокрема – балістичні ракети.

У ЗМІ додають, що мігранти з КНДР не зможуть повністю перекрити дефіцит робочої сили у Росії, хоча Кім Чен Ин і пропонує значну допомогу у розвитку Далекого Сходу Росії. Кремль роками намагається відродити життя у регіоні, розвити інфраструктуру та збільшити популяцію, роздаючи безкоштовну землю, однак усі ініціативи мають обмежений успіх.

Хоча до 90% зарплат конфіскує урядова система Кіма, залишок у 100 – 200 доларів на місяць залишається дуже високим доходом для громадян КНДР. Мігранти стверджують, що часто "купують" роботу за кордоном через хабарі посадовцям. До прикладу, один з мігрантів – Зане Хан – підтвердив, що працював у Росії з 2018 року на студентській візі. За словами мігранта, з часом поліція втратила зацікавленість у постійних перевірках, тому чоловік зміг спокійно жити на території Росії.

Наразі відомо, що щонайменше 120 російських будівельних компаній мають найманців з КНДР.