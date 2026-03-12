"Лучшего не представить": чем для Украины выгодно сотрудничество со странами Ближнего Востока

Сотрудничество Украины со странами Ближнего Востока имеет много перспектив. Сейчас наши предприятия уже общаются с несколькими государствами. Однако переговоры еще продолжаются.

Однако детали переговоров, как это будет происходить, пока неизвестны. Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий озвучил 24 Каналу мнение, что это прорыв для Украины в мировом масштабе.

Почему это прорыв для Украины?

Андрей Городницкий отметил, что сейчас решается вопрос внутреннего спроса для Украины. Если все будет закрыто, наше государство получит те или иные наполнения запасов, тогда можно продавать партнерам.

В частности, Украине к системы Patriot нужны ракеты PAC-3. К сожалению, другие не очень подходят. Потому что россияне очень быстро учатся и постоянно атакуют Украину. Поэтому нужны ультрасовременные ракеты для защиты. Их изготавливают примерно 600 – 800 в год.

По состоянию на сейчас неизвестно, как все будет технологически проведено, будет ли Украина продавать технологии, или дроны, в каких количествах, какие нюансы и так далее. Об этом не говорят. Однако это все равно прорыв мирового уровня для Украины.

Было огромное количество разговоров и запросов от американцев, от экспертов. Лучшей медийной составляющей сейчас невозможно представить. В Европе также все видят, что Украина – надежный, качественный партнер, может не на словах, а на деле помочь. То есть это очень сильно меняет отношение к Украине,

– подчеркнул политический эксперт.

По его словам, сейчас главное – правильно построить стратегию сотрудничества. Мы должны сотрудничать на общих основаниях, как с союзниками, но все технологические аспекты должны оставаться в Украине. Не нужно передавать все.

Интересно, что генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отреагировал на отправку военных и экспертов из Украины в Иран. По его мнению, наше государство может предоставлять консультации и способствовать технологически. Однако военные специалисты должны выполнять задачи именно в Украине.

Что известно о возможном сотрудничестве?