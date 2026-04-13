Россия и Венгрия взаимосвязаны: Мадяр заявил о продолжении сотрудничества с Кремлем
- Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о продолжении прагматического сотрудничества с Россией и Китаем.
- Венгрия и Россия остаются взаимосвязанными в энергетическом контексте, но Будапешт будет работать над диверсификацией поставок.
Новоизбранная партия "Тиса" и ее лидер Мадьяр заявили о готовности к прагматичному сотрудничеству с Россией и Китаем. В Венгрии подчеркнули важность географических и экономических факторов.
Об этом во время пресс-конференции заявил новоизбранный премьер-министр Петер Мадьяр.
Будет ли Венгрия и в дальнейшем сотрудничать с Россией?
Новоизбранный лидер Венгрии заявил, что прагматическое сотрудничество с Россией будет продолжаться.
Москва и Пекин с уважением приняли решение венгерского народа. Они открыты к прагматическому сотрудничеству, как и Венгрия, потому что география есть география, и, например, Венгрия и Россия изменятся в правильном направлении, надеюсь, ближайшее время,
– подчеркнул Мадьяр.
Кроме того, лидер партии "Тиса" отметил, что Венгрия и Россия остаются взаимосвязанными в энергетическом контексте. Впрочем, Будапешт и в дальнейшем будет работать над диверсификацией поставок, не разрывая имеющихся связей.
Он отметил, что страна стремится получать нефть максимально выгодно и безопасно.
Что об отношениях с Венгрией говорят в Кремле?
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена оставить "прагматические контакты" с новой властью Венгрии, а также отметил, что его страна с уважением относится к выбору венгров.
Впрочем, через несколько часов Песков сделал новое заявление, в котором назвал Венгрию недружественной страной, поскольку Будапешт поддерживает санкции против России.