Новоизбранная партия "Тиса" и ее лидер Мадьяр заявили о готовности к прагматичному сотрудничеству с Россией и Китаем. В Венгрии подчеркнули важность географических и экономических факторов.

Об этом во время пресс-конференции заявил новоизбранный премьер-министр Петер Мадьяр.

Будет ли Венгрия и в дальнейшем сотрудничать с Россией?

Новоизбранный лидер Венгрии заявил, что прагматическое сотрудничество с Россией будет продолжаться.

Москва и Пекин с уважением приняли решение венгерского народа. Они открыты к прагматическому сотрудничеству, как и Венгрия, потому что география есть география, и, например, Венгрия и Россия изменятся в правильном направлении, надеюсь, ближайшее время,

– подчеркнул Мадьяр.

Кроме того, лидер партии "Тиса" отметил, что Венгрия и Россия остаются взаимосвязанными в энергетическом контексте. Впрочем, Будапешт и в дальнейшем будет работать над диверсификацией поставок, не разрывая имеющихся связей.

Он отметил, что страна стремится получать нефть максимально выгодно и безопасно.

Что об отношениях с Венгрией говорят в Кремле?