22 сентября, 20:30
Россия обвиняет Европу во "лжи": главные заявления стран на Совбезе ООН

Маргарита Волошина

Совет безопасности ООН в понедельник, 22 сентября, собрался на внеочередное заседание, встречу инициировала Эстония на фоне нарушения воздушного пространства российскими истребителями на прошлой неделе.

Какую позицию высказала Европа, что говорят США, и как Россия отреагировала на обвинения в ее сторону после соответствующих действия, рассказывает 24 Канал.

Главные заявления на экстренном заседании

20:40, 22 сентября

Украина предупредила о возможных провокациях в ближайшее время

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предупредил, что Россия на этом не остановится и, вероятно, попытается спровоцировать другие страны.

Что дальше? Какую еще экстренную встречу нам придется провести в ближайшие недели? Кто будет следующей страной, которая будет иметь дело с провокациями России, 
– заявил он.

По его словам, "страна, которая занимает постоянное место в этом совете, разрушает международный мир и безопасность, которые она должна поддерживать". Министр отметил, что ни один из подобных случаев не был одноразовым инцидентом.

20:20, 22 сентября

Румыния поддержала обвинения в сторону России

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что "ужасно, что один постоянный член Совета безопасности не синхронизирован и откровенно нарушает" его принципы.

"Россию не следует поощрять к продолжению такого поведения в этом контексте", – считает она.

20:00, 22 сентября

Страны Бенилюкса осудили Россию

Министр иностранных дел Нидерландов, выступая от имени трех стран Бенилюкса, также "решительно осудил эти нарушения". Он отметил, что это происходит уже не впервые, и игнорировать такие действия нельзя.

Этот инцидент демонстрирует, что если агрессия России останется бесконтрольной, она неизбежно повторится, 
– заявил он.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Штенергард выразила очень похожее мнение от имени Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции, как и министр иностранных дел Латвии Байба Браже, также выступая от имени Литвы.

"Мы никогда не примем попытки России атаковать, доминировать, запугивать или установить сферу влияния над своими соседями. Империи мертвы", – подчеркнула она.

19:40, 22 сентября

Эстония опровергает оправдания России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна предупредил, что Россия "стала реальной угрозой для мирового мира и безопасности", отвергнув попытку Москвы преуменьшить значение инцидента и подчеркнув, что "убедительные факты" свидетельствуют о явном "нарушении территории и суверенитета Эстонии" тремя вооруженными и боеспособными истребителями.

19:20, 22 сентября

В Дании признали угрозу со стороны России

Министр иностранных дел Дании предупредил, что "соседи России, не безосновательно, боятся быть следующими" после Украины, когда он говорил о росте региональных опасений относительно агрессивного поведения России.

19:00, 22 сентября

Глава МИД Польши предостерег РФ от новых провокаций против НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил о предыдущем инциденте, когда российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. После этого он обратился к российскому правительству с "одной просьбой".

Никто не поддерживает ваши попытки завоевать Украину, и мы не дадим себя запугать. Если очередная ракета или другой объект влетит в наше пространство, намеренно или случайно, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили, 
– заявил он.

18:42, 22 сентября

США заявили, что будут защищать "каждый сантиметр территории НАТО"

Представитель США в ООН Майк Волц высказал свое мнение относительно последних обвинений в нарушении воздушного пространства Россией. По его словам, Вашингтон уже предупредил Москву, чтобы та не обостряла ситуацию.

Я хочу воспользоваться этой первой возможностью, чтобы повторить и подчеркнуть, что Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый сантиметр территории НАТО... Россия должна срочно прекратить такое опасное поведение, 
– заявил он.

18:33, 22 сентября

Россия обвинила Европу в "откровенной лжи"

Представитель России в Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский, комментируя обвинения, заявил, что европейские лидеры "ненавидят" Россию.

Благодаря их усилиям, примитивная ненависть к нашей стране в попытке изобразить Россию как главную угрозу общеевропейской безопасности, на наших глазах становится единственной идеологией европейских государств, 
– заявил он.

Российский дипломат пожаловался, что "все события сразу интерпретируются сквозь антироссийскую призму", а "сама идея о том, что война с Россией неизбежна, безумно вбивается в головы европейского населения".

Также он повторил возражения относительно нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, заявив об отсутствии доказательств.

18:27, 22 сентября

Китай призывает к сдерживанию от эскалации

Заместитель постоянного представителя Китая Гэн Шуан также выступал в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, где он выбрал "предсказуемо неоднозначный тон".

Ссылаясь на "сложный и деликатный характер текущей ситуации в области безопасности в Европе", он призвал стороны найти "политическое решение кризиса в Украине как можно скорее".

Он призвал "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, выяснять факты и развеивать сомнения путем диалога и общения, избегать недоразумений и ложных суждений, а также предотвращать расширение или эскалацию ситуации".

17:29, 22 сентября

Запад заявил о готовности противостоять российским самолетам в случае необходимости

Министр иностранных дел Великобритании заявила, что силы Великобритании и НАТО будут противостоять российским самолетам, если это будет нужно.

"Если нам нужно будет противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем", – сказала она на внеочередном заседании.

По ее мнению, соответствующие действия со стороны России являются опасными и безрассудными. В худшем случае, по ее словам, это было попыткой подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность.

Что стало причиной созыва заседания?

  • Еще в пятницу, 19 сентября, в воздушное пространство Эстонии утром снотили 3 российских истребителя. Нарушение зафиксировали в районе острова Вайндлоо. В связи с этим НАТО поднимало в воздух истребители F-35.
  • В российском министерстве обороны написали, что 19 сентября российские истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, отрицая нарушение границы Эстонии.
  • Впоследствии Эстония созвала экстренное заседание из-за нарушения воздушного пространства. Известно, что российские борта находились в пределах балтийской страны 12 минут. Уже 23 сентября это обсудят послы НАТО.