Совет безопасности ООН в понедельник, 22 сентября, собрался на внеочередное заседание, встречу инициировала Эстония на фоне нарушения воздушного пространства российскими истребителями на прошлой неделе.

Какую позицию высказала Европа, что говорят США, и как Россия отреагировала на обвинения в ее сторону после соответствующих действия, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Верхушка российских операций, – ЦПИ о "важных" заявлениях Путина накануне Генассамблеи ООН

Главные заявления на экстренном заседании

20:40, 22 сентября Украина предупредила о возможных провокациях в ближайшее время Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предупредил, что Россия на этом не остановится и, вероятно, попытается спровоцировать другие страны. Что дальше? Какую еще экстренную встречу нам придется провести в ближайшие недели? Кто будет следующей страной, которая будет иметь дело с провокациями России,

– заявил он. По его словам, "страна, которая занимает постоянное место в этом совете, разрушает международный мир и безопасность, которые она должна поддерживать". Министр отметил, что ни один из подобных случаев не был одноразовым инцидентом. 20:20, 22 сентября Румыния поддержала обвинения в сторону России Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что "ужасно, что один постоянный член Совета безопасности не синхронизирован и откровенно нарушает" его принципы. "Россию не следует поощрять к продолжению такого поведения в этом контексте", – считает она. 20:00, 22 сентября Страны Бенилюкса осудили Россию Министр иностранных дел Нидерландов, выступая от имени трех стран Бенилюкса, также "решительно осудил эти нарушения". Он отметил, что это происходит уже не впервые, и игнорировать такие действия нельзя. Этот инцидент демонстрирует, что если агрессия России останется бесконтрольной, она неизбежно повторится,

– заявил он. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Штенергард выразила очень похожее мнение от имени Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции, как и министр иностранных дел Латвии Байба Браже, также выступая от имени Литвы. "Мы никогда не примем попытки России атаковать, доминировать, запугивать или установить сферу влияния над своими соседями. Империи мертвы", – подчеркнула она. 19:40, 22 сентября Эстония опровергает оправдания России Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна предупредил, что Россия "стала реальной угрозой для мирового мира и безопасности", отвергнув попытку Москвы преуменьшить значение инцидента и подчеркнув, что "убедительные факты" свидетельствуют о явном "нарушении территории и суверенитета Эстонии" тремя вооруженными и боеспособными истребителями. 19:20, 22 сентября В Дании признали угрозу со стороны России Министр иностранных дел Дании предупредил, что "соседи России, не безосновательно, боятся быть следующими" после Украины, когда он говорил о росте региональных опасений относительно агрессивного поведения России. 19:00, 22 сентября Глава МИД Польши предостерег РФ от новых провокаций против НАТО Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил о предыдущем инциденте, когда российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. После этого он обратился к российскому правительству с "одной просьбой". Никто не поддерживает ваши попытки завоевать Украину, и мы не дадим себя запугать. Если очередная ракета или другой объект влетит в наше пространство, намеренно или случайно, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили,

– заявил он. 18:42, 22 сентября США заявили, что будут защищать "каждый сантиметр территории НАТО" Представитель США в ООН Майк Волц высказал свое мнение относительно последних обвинений в нарушении воздушного пространства Россией. По его словам, Вашингтон уже предупредил Москву, чтобы та не обостряла ситуацию. Я хочу воспользоваться этой первой возможностью, чтобы повторить и подчеркнуть, что Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый сантиметр территории НАТО... Россия должна срочно прекратить такое опасное поведение,

– заявил он. 18:33, 22 сентября Россия обвинила Европу в "откровенной лжи" Представитель России в Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский, комментируя обвинения, заявил, что европейские лидеры "ненавидят" Россию. Благодаря их усилиям, примитивная ненависть к нашей стране в попытке изобразить Россию как главную угрозу общеевропейской безопасности, на наших глазах становится единственной идеологией европейских государств,

– заявил он. Российский дипломат пожаловался, что "все события сразу интерпретируются сквозь антироссийскую призму", а "сама идея о том, что война с Россией неизбежна, безумно вбивается в головы европейского населения". Также он повторил возражения относительно нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, заявив об отсутствии доказательств. 18:27, 22 сентября Китай призывает к сдерживанию от эскалации Заместитель постоянного представителя Китая Гэн Шуан также выступал в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, где он выбрал "предсказуемо неоднозначный тон". Ссылаясь на "сложный и деликатный характер текущей ситуации в области безопасности в Европе", он призвал стороны найти "политическое решение кризиса в Украине как можно скорее". Он призвал "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, выяснять факты и развеивать сомнения путем диалога и общения, избегать недоразумений и ложных суждений, а также предотвращать расширение или эскалацию ситуации". 17:29, 22 сентября Запад заявил о готовности противостоять российским самолетам в случае необходимости Министр иностранных дел Великобритании заявила, что силы Великобритании и НАТО будут противостоять российским самолетам, если это будет нужно. "Если нам нужно будет противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем", – сказала она на внеочередном заседании. По ее мнению, соответствующие действия со стороны России являются опасными и безрассудными. В худшем случае, по ее словам, это было попыткой подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность.

Что стало причиной созыва заседания?