Россия обвиняет Европу во "лжи": главные заявления стран на Совбезе ООН
Совет безопасности ООН в понедельник, 22 сентября, собрался на внеочередное заседание, встречу инициировала Эстония на фоне нарушения воздушного пространства российскими истребителями на прошлой неделе.
Какую позицию высказала Европа, что говорят США, и как Россия отреагировала на обвинения в ее сторону после соответствующих действия, рассказывает 24 Канал.
Главные заявления на экстренном заседании
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предупредил, что Россия на этом не остановится и, вероятно, попытается спровоцировать другие страны. Что дальше? Какую еще экстренную встречу нам придется провести в ближайшие недели? Кто будет следующей страной, которая будет иметь дело с провокациями России, По его словам, "страна, которая занимает постоянное место в этом совете, разрушает международный мир и безопасность, которые она должна поддерживать". Министр отметил, что ни один из подобных случаев не был одноразовым инцидентом. Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что "ужасно, что один постоянный член Совета безопасности не синхронизирован и откровенно нарушает" его принципы. "Россию не следует поощрять к продолжению такого поведения в этом контексте", – считает она. Министр иностранных дел Нидерландов, выступая от имени трех стран Бенилюкса, также "решительно осудил эти нарушения". Он отметил, что это происходит уже не впервые, и игнорировать такие действия нельзя. Этот инцидент демонстрирует, что если агрессия России останется бесконтрольной, она неизбежно повторится, Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Штенергард выразила очень похожее мнение от имени Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции, как и министр иностранных дел Латвии Байба Браже, также выступая от имени Литвы. "Мы никогда не примем попытки России атаковать, доминировать, запугивать или установить сферу влияния над своими соседями. Империи мертвы", – подчеркнула она. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна предупредил, что Россия "стала реальной угрозой для мирового мира и безопасности", отвергнув попытку Москвы преуменьшить значение инцидента и подчеркнув, что "убедительные факты" свидетельствуют о явном "нарушении территории и суверенитета Эстонии" тремя вооруженными и боеспособными истребителями. Министр иностранных дел Дании предупредил, что "соседи России, не безосновательно, боятся быть следующими" после Украины, когда он говорил о росте региональных опасений относительно агрессивного поведения России. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил о предыдущем инциденте, когда российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. После этого он обратился к российскому правительству с "одной просьбой". Никто не поддерживает ваши попытки завоевать Украину, и мы не дадим себя запугать. Если очередная ракета или другой объект влетит в наше пространство, намеренно или случайно, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили, Представитель США в ООН Майк Волц высказал свое мнение относительно последних обвинений в нарушении воздушного пространства Россией. По его словам, Вашингтон уже предупредил Москву, чтобы та не обостряла ситуацию. Я хочу воспользоваться этой первой возможностью, чтобы повторить и подчеркнуть, что Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый сантиметр территории НАТО... Россия должна срочно прекратить такое опасное поведение, Представитель России в Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский, комментируя обвинения, заявил, что европейские лидеры "ненавидят" Россию. Благодаря их усилиям, примитивная ненависть к нашей стране в попытке изобразить Россию как главную угрозу общеевропейской безопасности, на наших глазах становится единственной идеологией европейских государств, Российский дипломат пожаловался, что "все события сразу интерпретируются сквозь антироссийскую призму", а "сама идея о том, что война с Россией неизбежна, безумно вбивается в головы европейского населения". Также он повторил возражения относительно нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, заявив об отсутствии доказательств. Заместитель постоянного представителя Китая Гэн Шуан также выступал в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, где он выбрал "предсказуемо неоднозначный тон". Ссылаясь на "сложный и деликатный характер текущей ситуации в области безопасности в Европе", он призвал стороны найти "политическое решение кризиса в Украине как можно скорее". Он призвал "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, выяснять факты и развеивать сомнения путем диалога и общения, избегать недоразумений и ложных суждений, а также предотвращать расширение или эскалацию ситуации". Министр иностранных дел Великобритании заявила, что силы Великобритании и НАТО будут противостоять российским самолетам, если это будет нужно. "Если нам нужно будет противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем", – сказала она на внеочередном заседании. По ее мнению, соответствующие действия со стороны России являются опасными и безрассудными. В худшем случае, по ее словам, это было попыткой подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность.
Что стало причиной созыва заседания?
- Еще в пятницу, 19 сентября, в воздушное пространство Эстонии утром снотили 3 российских истребителя. Нарушение зафиксировали в районе острова Вайндлоо. В связи с этим НАТО поднимало в воздух истребители F-35.
- В российском министерстве обороны написали, что 19 сентября российские истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, отрицая нарушение границы Эстонии.
- Впоследствии Эстония созвала экстренное заседание из-за нарушения воздушного пространства. Известно, что российские борта находились в пределах балтийской страны 12 минут. Уже 23 сентября это обсудят послы НАТО.