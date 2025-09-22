Росія звинувачує Європу у "брехні": головні заяви країн на Радбезі ООН
Рада безпеки ООН у понеділок, 22 вересня, зібралася на позачергове засідання, зустріч ініціювала Естонія на тлі порушення повітряного простору російськими винищувачами минулого тижня.
Яку позицію висловила Європа, що кажуть США, і як Росія відреагувала на звинувачення у її бік після відповідних дії, розповідає 24 Канал.
Головні заяви на екстреному засіданні
Представник США в ООН Майк Волц висловив свою думку щодо останніх звинувачень у порушенні повітряного простору Росією. За його словами, Вашингтон вже попередив Москву, щоб та не загострювала ситуацію. Я хочу скористатися цією першою нагодою, щоб повторити та наголосити, що Сполучені Штати та наші союзники захищатимуть кожен сантиметр території НАТО... Росія повинна терміново припинити таку небезпечну поведінку, Представник Росії в Раді Безпеки ООН Дмитро Полянський, коментуючи звинувачення, заявив, що європейські лідери "ненавидять" Росію. Завдяки їхнім зусиллям, примітивна ненависть до нашої країни у спробі зобразити Росію як головну загрозу загальноєвропейській безпеці, на наших очах стає єдиною ідеологією європейських держав, Російський дипломат поскаржився, що "всі події одразу інтерпретуються крізь антиросійську призму", а "сама ідея про те, що війна з Росією неминуча, шалено вбивається в голови європейського населення". Також він повторив заперечення стосовно порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, заявивши про відсутність доказів. Заступник постійного представника Китаю Ген Шуан також виступав у Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку, де він обрав "передбачувано неоднозначний тон". Посилаючись на "складний та делікатний характер поточної ситуації в галузі безпеки в Європ", він закликав сторони знайти "політичне вирішення кризи в Україні якомога швидше". Він закликав "зберігати спокій і виявляти стриманість, з’ясовувати факти та розвіювати сумніви шляхом діалогу та спілкування, уникати непорозумінь та хибних суджень, а також запобігати розширенню чи ескалації ситуації". Міністр закордонних справ Великої Британії заявила, що сили Великої Британії та НАТО протистоятимуть російським літакам, якщо це буде потрібно. "Якщо нам потрібно буде протистояти літакам, які діють у повітряному просторі НАТО без дозволу, ми це зробимо", – сказала вона на позачерговому засіданні. На її думку, відповідні дії з боку Росії є небезпечними та безрозсудливими. У гіршому випадку, за її словами, це було спробою підірвати територіальну цілісність суверенних держав та європейську безпеку.
Що стало причиною скликання засідання?
- Ще у п'ятницю, 19 вересня, у повітряний простір Естонії вранці залетіли 3 російські винищувачі. Порушення зафіксували в районі острова Вайндлоо. У зв'язку з цим НАТО підіймало у повітря винищувачі F-35.
- У російському міністерстві оборони написали, що 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром до Калінінградської області, заперечивши порушення кордону Естонії.
- Згодом Естонія скликала екстрене засідання через порушення повітряного простору. Відомо, що російські борти перебували у межах балтійської країни 12 хвилин. Вже 23 вересня це обговорять посли НАТО.