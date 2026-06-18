НАТО дистанцировалось от попыток Совета ЕС наладить контакт с Кремлем

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не участвует в попытках Совета ЕС установить контакт с Россией. При этом в НАТО "внимательно следят" за этим.

Соответствующий комментарий в ответ на вопросы журналистов Рютте дал 18 июня. Подробности сообщает "24 Канал".

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Что сказал Рютте о попытках Совета ЕС связаться с Кремлем?

По словам генсека, возможные контакты ЕС с российским диктатором Путиным – это дело исключительно Евросоюза. При этом НАТО в попытках связаться с Россией не участвует.

Рютте подчеркнул, что это не входит в компетенцию Альянса.

Я понимаю, почему ведется эта дискуссия, но это европейская дискуссия, в которой НАТО не участвует. Но я, конечно, внимательно слежу за этим,

– отметил генсек.

Отметим, что Марк Рютте провел встречу с Владимиром Зеленским. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на фронте, потребности Украины в вооружении и укреплении противовоздушной обороны.

Генсек также сообщил, что заседание в формате "Рамштайн" состоится при личном участии президента Украины. Кроме того, он отметил, что НАТО необходимо существенно наращивать оборонное производство, а странам Альянса стоит перенимать украинский опыт в сфере обороны.