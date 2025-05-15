США предложили возобновить работу Совета Россия – НАТО, – Bloomberg

США предложили возобновить работу Совета Россия – НАТО, который не действует уже более 3 лет, в рамках мирных переговоров по урегулированию войны в Украине.

Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, ознакомлен с этим вопросом, передает 24 Канал.

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Что предлагает Вашингтон

Bloomberg пишет, что Россия продолжает уклоняться от предложения США о прекращении огня, которое предусматривало бы замораживание конфликта, признание Вашингтоном Крыма российским, а также отмену американских санкций против Москвы. Поэтому, в США подготовили новую идею, которая могла бы заинтересовать Москву.

С тех пор США добавили к предложению новые детали, в частности предложение возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета НАТО-Россия, как сообщил источник, ознакомлен с вопросом, пожелав остаться анонимным,

– говорится в статье.

Известно, что Совет Россия – НАТО был создан после Холодной войны для двустороннего партнерства по вопросам безопасности. В агентстве напоминают, что он фактически прекратил свою деятельность после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Ее последнее заседание было 12 января 2022 года в Брюсселе.

Напомним, в четверг, 15 мая, украинская и российская делегации уже прибыли в Турцию, где между сторонами могут состояться переговоры, но Путин не планирует на них появляться. Зеленский и Эрдоган будут решать, что делать дальше, после встречи. Представители США тоже уже в Стамбуле.