Совместная разработка Украины и Британии может стать "щитом" в Персидском заливе, – The Times

Лондон может развернуть тысячи дронов-перехватчиков и охотников за минами в Ормузском проливе, в частности речь идет о системах "Octopus", производство которых ранее развернули в Украине и Великобритании.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

Как будет действовать Великобритания?

Недавно президент Дональд Трамп призвал союзников помочь обеспечить безопасность нефтяных танкеров в Ормузском проливе, хотя ранее он уверял, что США "не нужно", чтобы Великобритания направляла туда авианосец.

Согласно обнародованной информации, по состоянию на сейчас британское военное руководство обсуждает возможные варианты действий в случае принятия возможного решения о направлении дополнительных сил в вышеупомянутый регион.

Источник в Министерстве обороны страны подтвердил, что одним из рассматриваемых вариантов является использование автономных дронов для охоты на мины, управляемых Группой по эксплуатации мин и угроз Королевского флота (MTXG).

Ранее ракетный эсминец типа 45 HMS Dragon, предназначенный для зенитной и противоракетной борьбы с возможной защитой от самолетов, БпЛА, и от противокорабельных ракет, направили для усиления обороны базы на Кипре.

Как возможное средство противодействия иранским дронам-камикадзе типа "Шахед" также рассматривают системы перехвата беспилотников "Octopus", которые массово изготавливают для использования Украиной в войне против России.

Украина, безусловно, является приоритетом номер один для этой технологии. Но кроме этого, ось агрессии между Россией и Ираном очевидна. Дроны типа "Шахед" являются ключевой частью арсеналов обеих стран,

– сказал один из собеседников.

На прошлой неделе министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что страна имеет автономные противоминные системы в регионе, отметив, что также рассматривают дополнительные варианты, которые могли бы развернуть с союзниками.

Дроны для поиска мин обычно имитируют сигнатуру корабля, что позволяет преждевременно детонировать им на безопасном расстоянии. В эксплуатации или на этапе разработки находятся 4 системы Wilton, Sweep, SeaCat и MMCM.

Систему Wilton ранее использовали Королевским флотом в районе Клайда в Шотландии и в заливе. В нее входят беспилотные надводные суда, оборудование для обнаружения мин и центры дистанционного управления.

Ранее Трамп заявил, что американские военные "уничтожили 100% военного потенциала Ирана", но предупредил, что иранцам будет "легко" атаковать нефтяные танкеры, пересекающие пролив, с помощью ракет или мин.

