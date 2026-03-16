Спільна розробка України та Британії може стати "щитом" у Перській затоці, – The Times

Лондон може розгорнути тисячі дронів-перехоплювачів і мисливців за мінами в Ормузькій протоці, зокрема йдеться про системи "Octopus", виробництво яких раніше розгорнули в Україні та Великій Британії.

Про це пише The Times з посиланням на джерела.

Як діятиме Британія?

Нещодавно президент Дональд Трамп закликав союзників допомогти забезпечити безпеку нафтових танкерів в Ормузькій протоці, хоча раніше він запевняв, що США "не потрібно", щоб Британія направляла туди авіаносець.

Згідно з оприлюдненою інформацією, станом на зараз британське військове керівництво обговорює можливі варіанти дій у разі ухвалення можливого рішення про направлення додаткових сил до вищезгаданого регіону.

Джерело в Міністерстві оборони країни підтвердило, що одним із розглянутих варіантів є використання автономних дронів для полювання на міни, керованих Групою з експлуатації мін та загроз Королівського флоту (MTXG).

Раніше ракетний есмінець типу 45 HMS Dragon, призначений для зенітної і протиракетної боротьби з можливою захистом від літаків, БпЛА, і від протикорабельних ракет, направили для посилення оборони бази на Кіпрі.

Як можливий засіб протидії іранським дронам-камікадзе типу "Шахед" також розглядають системи перехоплення безпілотників "Octopus", які масово виготовляють для використання Україною у війні проти Росії.

Україна, безумовно, є пріоритетом номер один для цієї технології. Але крім цього, вісь агресії між Росією та Іраном очевидна. Дрони типу "Шахед" є ключовою частиною арсеналів обох країн,

– сказав один зі співрозмовників.

Минулого тижня міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що країна має автономні протимінні системи в регіоні, зазначивши, що також розглядають додаткові варіанти, які могли б розгорнути з союзниками.

Дрони для пошуку мін зазвичай імітують сигнатуру корабля, що дозволяє передчасно детонувати їм на безпечній відстані. В експлуатації або на етапі розробки перебувають 4 системи Wilton, Sweep, SeaCat і MMCM.

Систему Wilton раніше використовували Королівським флотом у районі Клайда в Шотландії та в затоці. До неї входять безпілотні надводні судна, обладнання для виявлення мін та центри дистанційного керування.

Раніше Трамп заявив, що американські військові "знищили 100% військового потенціалу Ірану", але попередив, що іранцям буде "легко" атакувати нафтові танкери, що перетинають протоку, за допомогою ракет або мін.

Що цьому передувало?