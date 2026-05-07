Евросоюз утвердил намерение быть соучредителем Спецтрибунала над Путиным
- Европейский Союз решил присоединиться к учредителям Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Решение о подписании Расширенного частичного соглашения о Спецтрибунале утвердил Совет Евросоюза 5 мая, и к соглашению присоединился еще Лихтенштейн.
Европейский Союз решил присоединиться к числу учредителей Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. В частности, он будет касаться российского диктатора Владимира Путина.
Решение принял Совет Евросоюза 5 мая, передает "Европейская правда".
Что известно о решении ЕС?
Издание сообщило, что Совет ЕС утвердил решение о подписании Евросоюзом Расширенного частичного соглашения о Спецтрибунале. Это открывает путь к подписанию соответствующего соглашения после утверждения Комитетом министров Совета Европы.
Как пояснил компетентный в этом вопросе чиновник ЕС, позже Еврокомиссия подаст предложение по решению в Совет ЕС. Возможным это станет, когда достаточное количество государств-членов Совета Европы намерены присоединиться к Расширенному частичному соглашению.
На следующем этапе Совет ЕС должен обратиться за согласием в Европейский парламент. При успешном голосовании и ратификации Евросоюз окончательно подпишет соглашение и станет соучредителем Спецтрибунала.
Планируется, что ЕС будет играть ведущую роль в деятельности Спецтрибунала и войдет в его руководящий комитет,
– передают журналисты.
Кто еще присоединился к соглашению?
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 6 мая сообщил, что Лихтенштейн подтвердил намерение присоединиться к Расширенному частичному соглашению о запуске Спецтрибунала по России. Таким образом, до 25 возросло количество государств, поддерживающих его создание.
Глава МИД добавил, что соглашение о юридическом оформлении Спецтрибунала вынесут на голосование в Комитете министров Совета Европы. Оно состоится 14 – 15 мая в Молдове.
Совет ЕС утвердил решение о запуске
Один из европейских дипломатов сообщил Суспильному, что Совет Евросоюза утвердил решение о запуске вышеупомянутого Спецтрибунала.
В повестке дня говорится, что принимает решение о позиции ЕС по Соглашению. Его поддержали послы ЕС 29 апреля. Уже на следующий день, передают журналисты, Европарламент поддержал скорейший запуск Спецтрибунала и призвал все государства-члены ЕС присоединиться.
Спецтрибунал над Путиным: детали
В прошлом году соглашение о создании Специального трибунала подписали Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в Страсбурге. Далее Верховная Рада Украины ратифицировала его.
Сообщалось, что с этого решения может стартовать юридический механизм создания трибунала.