Рішення ухвалила Рада Євросоюзу 5 травня, передає "Європейська правда".

Що відомо про рішення ЄС?

Видання повідомило, що Рада ЄС затвердила рішення про підписання Євросоюзом Розширеної часткової угоди про Спецтрибунал. Це відкриває шлях до підписання відповідної угоди після затвердження Комітетом міністрів Ради Європи.

Як пояснив компетентний у цьому питанні посадовець ЄС, пізніше Єврокомісія подасть пропозицію щодо рішення до Ради ЄС. Можливим це стане, коли достатня кількість держав-членів Ради Європи матиме намір приєднатись до Розширеної часткової угоди.

На наступному етапі Рада ЄС має звернутись за згодою до Європейського парламенту. За успішного голосування та ратифікації Євросоюз остаточно підпише угоду та стане співзасновником Спецтрибуналу.

Планується, що ЄС відіграватиме провідну роль у діяльності Спецтрибуналу та увійде до його керівного комітету,

– передають журналісти.

Хто ще доєднався до угоди?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 6 травня повідомив, що Ліхтенштейн підтвердив намір приєднатись до Розширеної часткової угоди про запуск Спецтрибуналу щодо Росії. Таким чином, до 25 зросла кількість держав, що підтримують його створення.

Очільник МЗС додав, що угоду про юридичне оформлення Спецтрибуналу винесуть на голосування у Комітеті міністрів Ради Європи. Воно відбудеться 14 – 15 травня у Молдові.

Один з європейських дипломатів повідомив Суспільному, що Рада Євросоюзу затвердила рішення про запуск вищезгаданого Спецтрибуналу.

У порядку денному йдеться, що ухвалює рішення щодо позиції ЄС стосовно угоди. Його підтримали посли ЄС 29 квітня. Вже наступного дня, передають журналісти, Європарламент підтримав якнайшвидший запуск Спецтрибуналу та закликав усі держави-члени ЄС долучитись.

Спецтрибунал над Путіним: деталі

Торік угоду про створення Спеціального трибуналу підписали Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у Страсбурзі. Далі Верховна Рада України ратифікувала її.

Повідомлялось, що з цього рішення може стартувати юридичний механізм створення трибуналу.