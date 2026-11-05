"Берегут для Украины": Мерц и фон дер Ляйен поспорили из-за статуса в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспорили по поводу статуса "ассоциированного члена" ЕС. Берлин стремится сохранить эту формулировку для Украины, выступая против ее предоставления Канаде.

Разногласия обострились после саммита в Монреале, где председатель Еврокомиссии предложила закрепить за Оттавой "ассоциированное членство", пишет Politico. По данным дипломатов, предложенная ею формулировка полностью исключит возможность применения такого формата для Киева. Во время встречи послов блока 4 ноября ни одна из сторон так и не пошла на уступки.

Почему Берлин держится за эту формулировку

Фридрих Мерц еще в мае предлагал предоставить Украине статус "ассоциированного члена" без права голоса на время переговоров о вступлении в Евросоюз.

Хотя эту идею тогда категорически отвергли, а Владимир Зеленский назвал ее несправедливой, правительство Германии до сих пор не отказалось от этой концепции. Из-за этого настойчивого требования фон дер Ляйен использовать этот термин в отношении Канады немецкие чиновники восприняли как прямой упрек в адрес инициативы своего канцлера.

Стоит отметить, что против введения такого термина для углубления отношений с Канадой выступили не только немцы, но и Франция, а также как минимум шесть других стран Евросоюза.

Усиление раскола между лидерами

Конфликт по поводу терминологии демонстрирует более глубокие противоречия между Мерцем и фон дер Ляйен относительно того, что именно следует делать для управления объединением.

Берлин уже предупредил, что заблокирует следующий долгосрочный бюджет ЕС в размере почти 2 триллионов евро, если Еврокомиссия не согласится сократить его на "сотни миллиардов".

Также в Германии не поддержали идею председателя Еврокомиссии о создании Европейского совета безопасности.

Вместо этого немецкое правительство отдало предпочтение отдельному формату сотрудничества с Великобританией и Францией для обсуждения чувствительных вопросов, связанных с Украиной.