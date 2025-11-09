США "готовятся к войне": какая страна попала в немилость Трампу

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США нужно укреплять обороноспособность, ведь "враги объединяются, угрозы растут". Сейчас отношения США с Россией сложные, но не угрожающие. Однако в Южной Америке ситуация обостряется.

Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, к какой войне планируют готовиться Соединенные Штаты. Он объяснил, почему эта ситуация важна в контексте выборов, которые должны состояться в США осенью 2026 года.

Важно США готовят вторжение в Венесуэлу: для чего это Трампу и вмешаются ли Китай и Россия

Какое государство является основным энергетическим конкурентом США?

Буряченко напомнил, что Трамп во время своей инаугурационной речи указал на свой приоритет – завершение российско-украинской войны. Это оказалось ловушкой, из которой он до сих пор не может выбраться.

Обратите внимание! Министр обороны США отметил, что страна переживает сложный период – "это момент 1939 года, или, надеюсь, 1981 года – момент нарастающей срочности". Пит Гегсет заявил, что США должны быть готовы сдерживать противника и реагировать на любые внешние угрозы.

Несмотря на то, что эта проблема была важной для Трампа, она, по мнению политолога, не является первоочередной. На первом месте для президента США вопрос Венесуэлы, ведь он является чувствительным для внутриамериканской повестки дня.

Трамп уже акцентировал, что нужно объединить страны Латинской Америки. А потом выстраивать доминирование во всем мире, и это контрастировало с политикой демократов-глобалистов,

– объяснил он.

Поскольку 3 ноября 2026 года в США состоятся выборы в Сенат, то нельзя исключать, что основным политическим приоритетом Трампа станет его концентрация именно на Латинской Америке.

Прежде всего на Венесуэле, потому что, по словам политолога, эта страна имеет одни из крупнейших в мире залежи нефти. На своих НПЗ она перерабатывает, в частности, российскую нелегальную танкерную нефть, которая затем попадает как венесуэльская или мексиканская на рынки США.

Венесуэла – основной энергетический конкурент Соединенных Штатов Америки на двух континентах,

– отметил Алексей Буряченко.

Поэтому, по его мнению, нельзя исключать, что со стороны Трампа будут движения в отношении этой страны и в целом взятие под условный контроль Латинской Америки. Это его политические цели на 2026 и 2027 годы. Однако публично будут продвигаться нарративы о борьбе с наркокартелями в Венесуэле.

Что происходит вокруг Венесуэлы?