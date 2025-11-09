США "готуються до війни": яка країна потрапила у немилість Трампу
- США готуються до війни, зокрема, через зростання загроз у Південній Америці.
- Венесуела є основним енергетичним конкурентом США, що впливає на політичні пріоритети Трампа до виборів 2026 року.
Глава Пентагону Піт Хегсет заявив, що США потрібно зміцнювати обороноздатність, адже "вороги об'єднуються, загрози зростають". Наразі відносини США з Росією складні, але не загрозливі. Проте в Південній Америці ситуація загострюється.
Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, до якої війни планують готуватися Сполучені Штати. Він пояснив, чому ця ситуація важлива в контексті виборів, які мають відбутися у США восени 2026 року.
Важливо США готують вторгнення у Венесуелу: для чого це Трампу та чи втрутяться Китай і Росія
Яка держава є основним енергетичним конкурентом США?
Буряченко нагадав, що Трамп під час своєї інавгураційної промови вказав на свій пріоритет – завершення російсько-української війни. Це виявилося пасткою, з якої він досі не може вибратися.
Зверніть увагу! Міністр оборони США наголосив, що країна переживає складний період – "це момент 1939 року, чи, сподіваюсь, 1981 року – момент наростаючої терміновості". Піт Гегсет заявив, що США мають бути готові стримувати противника та реагувати на будь-які зовнішні загрози.
Попри те, що ця проблема була важливою для Трампа, вона, на думку політолога, не є першочерговою. На першому місці для президента США питання Венесуели, адже воно є чутливим для внутрішньоамериканського порядку денного.
Трамп вже акцентував, що потрібно об'єднати країни Латинської Америки. А потім вибудовувати домінування в усьому світі, і це контрастувало з політикою демократів-глобалістів,
– пояснив він.
Оскільки 3 листопада 2026 року у США відбудуться вибори в Сенат, то не можна виключати, що основним політичним пріоритетом Трампа стане його концентрація саме на Латинській Америці.
Насамперед на Венесуелі, тому що, за словами політолога, ця країна має одні з найбільших у світі поклади нафти. На своїх НПЗ вона переробляє, зокрема, російську нелегальну танкерну нафту, яка потім потрапляє як венесуельська чи мексиканська на ринки США.
Венесуела – основний енергетичний конкурент Сполучених Штатів Америки на двох континентах,
– зазначив Олексій Буряченко.
Тому, на його думку, не можна виключати, що з боку Трампа будуть рухи щодо цієї країни і загалом взяття під умовний контроль Латинської Америки. Це його політичні цілі на 2026 та 2027 роки. Проте публічно будуть просуватися наративи про боротьбу з наркокартелями у Венесуелі.
Що відбувається довкола Венесуели?
Дональд Трамп анонсував наземні операції США у Венесуелі через необхідність боротьби з місцевими наркокартелями, які прирівнюються до терористичних організацій.
Впродовж останніх кількох тижнів помітно зросла американська військова присутність в Карибському морі. Там розгорнуто вісім військових кораблів, морський патрульний літак, безпілотники та ескадрилья винищувачів. Також неподалік узбережжя Південної Америки перебуває американський атомний підводний човен.
Також адміністрація Трампа підготувала кілька варіантів військових дій у Венесуелі – безпосередні удари по військових частинах, які охороняють президента Мадуро, та захоплення контролю над нафтовими об'єктами країни.