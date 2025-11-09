США "готуються до війни": яка країна потрапила у немилість Трампу

Глава Пентагону Піт Хегсет заявив, що США потрібно зміцнювати обороноздатність, адже "вороги об'єднуються, загрози зростають". Наразі відносини США з Росією складні, але не загрозливі. Проте в Південній Америці ситуація загострюється.

Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, до якої війни планують готуватися Сполучені Штати. Він пояснив, чому ця ситуація важлива в контексті виборів, які мають відбутися у США восени 2026 року.

Важливо США готують вторгнення у Венесуелу: для чого це Трампу та чи втрутяться Китай і Росія

Яка держава є основним енергетичним конкурентом США?

Буряченко нагадав, що Трамп під час своєї інавгураційної промови вказав на свій пріоритет – завершення російсько-української війни. Це виявилося пасткою, з якої він досі не може вибратися.

Зверніть увагу! Міністр оборони США наголосив, що країна переживає складний період – "це момент 1939 року, чи, сподіваюсь, 1981 року – момент наростаючої терміновості". Піт Гегсет заявив, що США мають бути готові стримувати противника та реагувати на будь-які зовнішні загрози.

Попри те, що ця проблема була важливою для Трампа, вона, на думку політолога, не є першочерговою. На першому місці для президента США питання Венесуели, адже воно є чутливим для внутрішньоамериканського порядку денного.

Трамп вже акцентував, що потрібно об'єднати країни Латинської Америки. А потім вибудовувати домінування в усьому світі, і це контрастувало з політикою демократів-глобалістів,

– пояснив він.

Оскільки 3 листопада 2026 року у США відбудуться вибори в Сенат, то не можна виключати, що основним політичним пріоритетом Трампа стане його концентрація саме на Латинській Америці.

Насамперед на Венесуелі, тому що, за словами політолога, ця країна має одні з найбільших у світі поклади нафти. На своїх НПЗ вона переробляє, зокрема, російську нелегальну танкерну нафту, яка потім потрапляє як венесуельська чи мексиканська на ринки США.

Венесуела – основний енергетичний конкурент Сполучених Штатів Америки на двох континентах,

– зазначив Олексій Буряченко.

Тому, на його думку, не можна виключати, що з боку Трампа будуть рухи щодо цієї країни і загалом взяття під умовний контроль Латинської Америки. Це його політичні цілі на 2026 та 2027 роки. Проте публічно будуть просуватися наративи про боротьбу з наркокартелями у Венесуелі.

Що відбувається довкола Венесуели?