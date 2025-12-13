США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО, – Axios
- Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности, которые будут утверждены Конгрессом США и будут иметь юридическую силу, по образцу статьи 5 НАТО.
- США и Европа существенно продвинулись в переговорах о гарантиях безопасности для Украины, предполагается заключение трех отдельных соглашений.
Администрация Дональда Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО, которые будут утверждены Конгрессом США и будут иметь обязательную юридическую силу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Какие гарантии может получить Украина?
Ожидается, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в понедельник, 15 декабря, встретятся в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидерами Германии, Франции и Великобритании, чтобы попытаться достичь договоренности по мирному плану для Украины.
Белый дом активно давит на Украину с требованием согласиться на этот план, однако территориальные уступки, которых требуют от Киева, остаются главным камнем преткновения. В США считают, что по всем остальным вопросам стороны уже близки к согласию.
Один из чиновников Белого дома напомнил, что недавно Зеленский допустил возможность проведения в Украине референдума по мирному соглашению, которое будет предусматривать уступки территориями.
В США расценили это как прогресс.
В то же время Зеленский четко дал понять, что скептически относится к американскому предложению создать на Донбассе "свободную экономическую зону", и заявил, что необходимы изменения и разъяснения по другим вопросам.
В Axios отмечают, что переговоры по гарантиям безопасности, которые Украина должна получить от США и Европы, также существенно продвинулись.
Высокопоставленный чиновник США заявил, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основе статьи 5 НАТО, которые будут одобрены Конгрессом и будут иметь юридическую силу.
Мы хотим дать украинцам гарантию безопасности, которая, с одной стороны, не будет "пустым чеком", а с другой – будет достаточно сильной. Мы готовы вынести ее на голосование в Конгресс,
– сказал он.
По словам американского чиновника, пока предполагается заключение трех отдельных соглашений – по миру, гарантий безопасности и восстановления. Последние переговоры впервые дали Украине "четкое видение того, что будет после войны".
Мирный план и переговоры: последние новости
Ранее сам Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины в рамках будущего мирного соглашения. По его словам, речь идет о поддержке с воздуха, разведку и другие меры безопасности.
Президент США также заявил, что вскоре станет известно, удастся ли в ближайшее время заключить мирное соглашение между Россией и Украиной. Трамп подчеркнул, что это достаточно сложная ситуация, однако многие люди хотят прекращения войны.
Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва еще не получила откорректированных мирных предложений США, которые готовились после недавних переговоров Вашингтона и Киева.