США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО, – Axios

Администрация Дональда Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО, которые будут утверждены Конгрессом США и будут иметь обязательную юридическую силу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Какие гарантии может получить Украина?

Ожидается, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в понедельник, 15 декабря, встретятся в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидерами Германии, Франции и Великобритании, чтобы попытаться достичь договоренности по мирному плану для Украины.

Белый дом активно давит на Украину с требованием согласиться на этот план, однако территориальные уступки, которых требуют от Киева, остаются главным камнем преткновения. В США считают, что по всем остальным вопросам стороны уже близки к согласию.

Один из чиновников Белого дома напомнил, что недавно Зеленский допустил возможность проведения в Украине референдума по мирному соглашению, которое будет предусматривать уступки территориями.

В США расценили это как прогресс.

В то же время Зеленский четко дал понять, что скептически относится к американскому предложению создать на Донбассе "свободную экономическую зону", и заявил, что необходимы изменения и разъяснения по другим вопросам.

В Axios отмечают, что переговоры по гарантиям безопасности, которые Украина должна получить от США и Европы, также существенно продвинулись.

Высокопоставленный чиновник США заявил, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основе статьи 5 НАТО, которые будут одобрены Конгрессом и будут иметь юридическую силу.

Мы хотим дать украинцам гарантию безопасности, которая, с одной стороны, не будет "пустым чеком", а с другой – будет достаточно сильной. Мы готовы вынести ее на голосование в Конгресс,

– сказал он.

По словам американского чиновника, пока предполагается заключение трех отдельных соглашений – по миру, гарантий безопасности и восстановления. Последние переговоры впервые дали Украине "четкое видение того, что будет после войны".

