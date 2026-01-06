США объявили полпланеты "исключительной зоной" своих интересов
- Госдеп США подтвердил, что Западное полушарие признано исключительной зоной интересов Америки, в частности в отношении стратегических приоритетов в регионе.
- Президент Трамп подчеркнул важность Гренландии для безопасности США и высказал жесткую позицию в отношении лидеров Кубы и Колумбии.
Госдеп США официально подтвердил, что Западное полушарие признается "исключительной зоной" интересов Америки. Таким образом они закрепили стратегические приоритеты страны в регионе.
США продолжают угрожать различным странам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Госдеп США.
Что заявили в США о доминировании?
Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в Латинской Америке и сопровождалось жесткими сигналами США к ряду государств, частности Кубы, Колумбии, Мексики и Ирана.
Президент США Дональд Трамп 4 января заявил, что США стремятся видеть вокруг себя "жизнеспособные и успешные страны", из которых можно "свободно добывать нефть". Он подчеркнул, что американское доминирование в Западном полушарии "больше никогда не будет поставлено под сомнение".
Трамп также подчеркнул стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности США из-за присутствия там российских и китайских судов и поставил под сомнение способность Дании гарантировать безопасность региона.
Что сказали американские чиновники о других странах Латинской Америки?
Относительно Латинской Америки Трамп резко высказался о президенте Колумбии Густаво Петро, обвинив его в содействии наркотрафика, и не исключил возможности операции США в стране. Госсекретарь США Марко Рубио назвал кубинский режим "большой проблемой".
Заместитель главы администрации США Стивен Миллер подтвердил, что в соответствии с "доктриной Трампа" страна будет использовать свои вооруженные силы для защиты американских интересов, которые, по его мнению, являются синонимом "будущего свободного мира".
Мы – сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава, – подчеркнул он.
Что известно о вторжении США в Венесуэлу?
После длительных угроз США ударили по Венесуэле 3 января. Дональд Трамп отдал приказ бить по объектам страны, где после объявили чрезвычайное положение. Впоследствии президента страны Николаса Мадуро задержали.
Мадуро поместили под арест в Metropolitan Detention Center в Бруклине. Это один из самых суровых тюремных учреждений США, известный жесткими условиями содержания.
СМИ писали, что Мадуро может быть приговорен к смертной казни. Такое может произойти, если его признают виновным в федеральном преступлении, связанном с торговлей наркотиками и другими обвинениями.