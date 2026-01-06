Укр Рус
Геополитика Америка США объявили полпланеты "исключительной зоной" своих интересов
6 января, 11:40
3

США объявили полпланеты "исключительной зоной" своих интересов

Юлия Харченко
Основні тези
  • Госдеп США подтвердил, что Западное полушарие признано исключительной зоной интересов Америки, в частности в отношении стратегических приоритетов в регионе.
  • Президент Трамп подчеркнул важность Гренландии для безопасности США и высказал жесткую позицию в отношении лидеров Кубы и Колумбии.

Госдеп США официально подтвердил, что Западное полушарие признается "исключительной зоной" интересов Америки. Таким образом они закрепили стратегические приоритеты страны в регионе.

США продолжают угрожать различным странам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Госдеп США.

Смотрите также Европа шокирована: Трамп поставил перед фактом нового мирового порядка нападением на Венесуэлу

Что заявили в США о доминировании?

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в Латинской Америке и сопровождалось жесткими сигналами США к ряду государств, частности Кубы, Колумбии, Мексики и Ирана.


Заявление Госдепа / Скриншот Х

Президент США Дональд Трамп 4 января заявил, что США стремятся видеть вокруг себя "жизнеспособные и успешные страны", из которых можно "свободно добывать нефть". Он подчеркнул, что американское доминирование в Западном полушарии "больше никогда не будет поставлено под сомнение".

Трамп также подчеркнул стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности США из-за присутствия там российских и китайских судов и поставил под сомнение способность Дании гарантировать безопасность региона.

Что сказали американские чиновники о других странах Латинской Америки?

Относительно Латинской Америки Трамп резко высказался о президенте Колумбии Густаво Петро, обвинив его в содействии наркотрафика, и не исключил возможности операции США в стране. Госсекретарь США Марко Рубио назвал кубинский режим "большой проблемой".

Заместитель главы администрации США Стивен Миллер подтвердил, что в соответствии с "доктриной Трампа" страна будет использовать свои вооруженные силы для защиты американских интересов, которые, по его мнению, являются синонимом "будущего свободного мира".

Мы – сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава, – подчеркнул он.

Что известно о вторжении США в Венесуэлу?

  • После длительных угроз США ударили по Венесуэле 3 января. Дональд Трамп отдал приказ бить по объектам страны, где после объявили чрезвычайное положение. Впоследствии президента страны Николаса Мадуро задержали.

  • Мадуро поместили под арест в Metropolitan Detention Center в Бруклине. Это один из самых суровых тюремных учреждений США, известный жесткими условиями содержания.

  • СМИ писали, что Мадуро может быть приговорен к смертной казни. Такое может произойти, если его признают виновным в федеральном преступлении, связанном с торговлей наркотиками и другими обвинениями.