США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании

Соединенные Штаты и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Этот документ определяет основные принципы будущих переговоров и сотрудничества, в частности в отношении иранской ядерной программы.

Об этом сообщают Суспильне и CNN. Соответствующую информацию изданиям предоставили высокопоставленные чиновники США на условиях анонимности.

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Что известно о меморандуме, подписанном Ираном и США?

По данным журналистов, меморандум о взаимопонимании между США и Ираном предусматривает возможное поэтапное ослабление санкций против Ирана в обмен на сотрудничество Тегерана с США и ограничение ядерной деятельности.

Также договоренности касаются возобновления судоходства через Ормузский пролив и постепенного роста движения судов в регионе.

Высокопоставленный представитель администрации президента США сообщил CNN, что Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс подписали меморандум с Ираном в виртуальном формате. Документ от иранской стороны подписал спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф.

Официальное подписание меморандума все же состоится в пятницу, 19 июня, сказал чиновник.

Он также заявил, что детали соглашения будут обнародованы в течение следующих 24–48 часов, а технические обсуждения начнутся позже на этой неделе.

В то же время вывод израильских войск из Ливана не является условием пакта между Соединенными Штатами и Ираном, заявил другой высокопоставленный чиновник США. Он также добавил, что Израиль будет иметь право защищаться от любых атак со стороны "Хезболлы".

По словам чиновника, Ормузский пролив будет свободно открыт в течение 60 дней, согласно соглашению.

Кроме того, собеседники сообщили журналистам, что Соединенные Штаты сохранят свое нынешнее военное присутствие на Ближнем Востоке на время технических переговоров с Ираном, с плановым сокращением в случае достижения окончательного соглашения.

В то же время в Белом доме не видят проблемы в том, что новый верховный лидер Ирана не подписал меморандум, и назвали такой шаг "ожидаемым".

Что сказал Дональд Трамп о подписании меморандума с Ираном?

Дональд Трамп пообщался с СМИ во Франции, где он встретился с президентом Эммануэлем Макроном накануне саммита G7. Американский лидер на вопрос журналистов ответил, что "соглашение полностью подписано".

Reuters также привел краткое изложение того, что еще сказал Трамп о меморандуме:

Иран не будет иметь ядерного оружия;

Важно, что цены на нефть падают, а акции растут;

О том, будет ли он присутствовать на церемонии подписания в пятницу, 19 июня: "Возможно, я буду присутствовать. Возможно, нет, но (вице-президент США – 24 Канал) Джей Ди (Венс – 24 Канал) приезжал именно для этого";

Текст соглашения с Ираном будет обнародован "где-то после пятницы";

Санкции не будут ослаблены, пока Иран не сделает то, что должен сделать, в соответствии с договоренностями.

Ормузский пролив "уже частично открыт" и будет "полностью открыт" 19 июня.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что Ормузский пролив уже открыт и танкеры с нефтью могут свободно проходить по нему.