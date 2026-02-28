Удары по Ирану: СМИ назвали, по чему целятся США и Израиль

Соединенные Штаты и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана с целью уничтожения ракетной инфраструктуры, военного флота страны и ряда другого.

Американские военные, в частности, сейчас сосредоточены на военном аппарате. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Какие цели атакуют в Иране?

По словам американского чиновника, силы США сосредоточены на ключевых фигурах иранского режима и ядерных объектах. Израиль в основном уделяет внимание хранилищам ракет, производственным объектам и пусковым установкам.

Источники объясняют, что (во время ударов по ключевым фигурам – 24 Канал) рассчитывали на эффект внезапности. По замыслу, уже во время первой волны ударов должны были быть убиты многие высокопоставленные иранские чиновники,

– сообщают СМИ.

Незадолго до начала атаки Израиль нанес серии ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. Армия обороны Израиля сообщала, что удалось повредили пусковые позиции и подземные шахты, на которых в последнее время была повышена активность.

Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль и Соединенные Штаты начали "совместную операцию" против того, что он назвал "экзистенциальной угрозой", которую создает действующий иранский режим.

По его мнению, нападение на иранское правительство может "создать условия для того, чтобы храбрый иранский народ взял свою судьбу в собственные руки". Президент Дональд Трамп заявлял, что деятельность Ирана угрожает США и их союзникам.

Что известно об операции против Ирана?