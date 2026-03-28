Россия поставляет Ирану модернизированные БПЛА, которые применяли в войне в Украине, – AP
- Россия готовится отправить Ирану новую партию беспилотников, в частности модернизированные версии дронов типа "Шахед".
- Европейские и американские чиновники сообщают об "очень активных" переговорах между Москвой и Тегераном о передаче этих беспилотников.
Россия готовится отправить в Иран новую партию беспилотников. Среди них могут быть и модернизированные версии дронов типа "Шахед", которые в свое время сам Тегеран передал Москве после начала полномасштабной войны против Украины.
Об этом Associated Press сообщили американские и европейские чиновники.
Какие "Шахэды" Москва могла передать Ирану?
Журналисты отметили, что на фоне того, что Иран уже более месяца атакует Израиль, страны Персидского залива и американские базы на Ближнем Востоке в ответ на удары США и Израиля, вопрос поставки дронов приобретает особый вес.
Хотя Иран имеет собственные Shahed, Россия существенно их доработала во время войны в Украине – в частности, улучшила навигацию и другие технические характеристики.
По данным европейской разведки, в этом месяце между Москвой и Тегераном продолжались "очень активные" переговоры о передаче беспилотников. В то же время в Пентагоне не могут сказать, идет ли речь о разовых поставках, или о начале регулярных отправлений.
Также неизвестно, сколько именно дронов планируют передать и насколько это повлияет на ситуацию на фронте. Один из европейских чиновников считает, что небольшая партия не изменит ход войны.
В Минобороны США также отмечают, что мотивация России имеет неочевидный вид, ведь каждый переданный Ирану дрон – это ресурс, который Москва не сможет использовать против Украины.
Представительница Белого дома Оливия Уэйлс заявила, что такие поставки не влияют на эффективность американских операций. По ее словам, США уже поразили более 10 тысяч целей и уничтожили более 140 иранских военных судов, что позволило сократить ракетные и дроновые атаки Ирана примерно на 90%.
Как именно Россия могла направить помощь Ирану?
По информации европейских источников, партия беспилотников может уже находиться в пути, однако точный способ транспортировки неизвестен. Есть предположение, что дроны могут перевозить вместе с гуманитарными грузами: в частности, в Иран через Азербайджан отправлялись колонны грузовиков с продовольствием и медикаментами.
Официально российская сторона заявляет только о гуманитарной помощи: речь идет о сотнях тонн продуктов и лекарств, доставленных в Иран грузовиками и по железной дороге.
В то же время другой европейский чиновник отмечает, что даже если передача дронов и происходит, ее масштабы, вероятно, небольшие и могут иметь скорее символический характер – как сигнал поддержки отношений между Москвой и Тегераном. При этом Россия уже помогает Ирану с наведением на цели.
За время войны в Украине российские инженеры существенно модернизировали "Шахеды": появились дроны-приманки без взрывчатки для истощения ПВО, варианты с реактивными двигателями, камерами, улучшенной защитой от радиоэлектронной борьбы, а также с использованием искусственного интеллекта и систем связи вроде Starlink.
Обломки беспилотников, найдены в Украине, свидетельствуют об углублении военно-технологического сотрудничества между Ираном и Россией – в частности, в сфере двигателей и систем противодействия помехам.
В то же время американские чиновники не могут точно сказать, какие именно модификации дронов Россия может передать Ирану. Речь идет как о версиях с поддержкой спутниковой связи, так и о более автономных вариантах с элементами искусственного интеллекта или реактивными двигателями.
По оценкам Вашингтона, появление таких дронов в Иране может усложнить их перехват силами США и союзников – особенно если речь идет о быстрых реактивных моделях, которые значительно труднее сбить.
Какие именно ударные беспилотники Россия поставляет Ирану?
Журналисты FT писали, что Россия поставляет Ирану дроны "Герань-2", которые производят на основе иранских Shahed-136. Москва также уже предоставляла Тегерану спутниковые снимки, данные для наведения и разведывательную поддержку.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Шахеды", которые Иран использует на Ближнем Востоке, отличаются от тех, которые Россия применяла против Украины в 2022 году против Украины в 2022 году. Именно Москва помогла усовершенствовать эти ударные беспилотники, которыми теперь бьет Тегеран.
Зеленский также отметил, что украинские эксперты сотрудничают со странами Ближнего Востока сотрудничают со странами Ближнего Востока и делятся практическим опытом защиты от "Шахедов". Кроме этого, украинская власть уже ведет переговоры, относительно будущих поставок "некоторых вещей, которые есть в Украине".