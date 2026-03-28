Об этом Associated Press сообщили американские и европейские чиновники.

Какие "Шахэды" Москва могла передать Ирану?

Журналисты отметили, что на фоне того, что Иран уже более месяца атакует Израиль, страны Персидского залива и американские базы на Ближнем Востоке в ответ на удары США и Израиля, вопрос поставки дронов приобретает особый вес.

Хотя Иран имеет собственные Shahed, Россия существенно их доработала во время войны в Украине – в частности, улучшила навигацию и другие технические характеристики.

По данным европейской разведки, в этом месяце между Москвой и Тегераном продолжались "очень активные" переговоры о передаче беспилотников. В то же время в Пентагоне не могут сказать, идет ли речь о разовых поставках, или о начале регулярных отправлений.

Также неизвестно, сколько именно дронов планируют передать и насколько это повлияет на ситуацию на фронте. Один из европейских чиновников считает, что небольшая партия не изменит ход войны.

В Минобороны США также отмечают, что мотивация России имеет неочевидный вид, ведь каждый переданный Ирану дрон – это ресурс, который Москва не сможет использовать против Украины.

Представительница Белого дома Оливия Уэйлс заявила, что такие поставки не влияют на эффективность американских операций. По ее словам, США уже поразили более 10 тысяч целей и уничтожили более 140 иранских военных судов, что позволило сократить ракетные и дроновые атаки Ирана примерно на 90%.

Как именно Россия могла направить помощь Ирану?

По информации европейских источников, партия беспилотников может уже находиться в пути, однако точный способ транспортировки неизвестен. Есть предположение, что дроны могут перевозить вместе с гуманитарными грузами: в частности, в Иран через Азербайджан отправлялись колонны грузовиков с продовольствием и медикаментами.

Официально российская сторона заявляет только о гуманитарной помощи: речь идет о сотнях тонн продуктов и лекарств, доставленных в Иран грузовиками и по железной дороге.