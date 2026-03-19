Иран назвал свою цену завершения войны, – FT

Иран не согласится на прекращение войны без гарантий от США и Израиля. В частности, там готовятся к затяжному конфликту, сохраняя ракетные возможности и угрожая Ормузскому проливу.

Несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что конфликт завершится, когда он "почувствует это костями", в Тегеране отмечают: решение зависит не только от Вашингтона. Об этом сообщает FT.

Какие условия выдвигает Иран?

По словам дипломатов и источников, близких к иранскому руководству, Исламская республика рассматривает войну как экзистенциальную угрозу и стремится восстановить сдерживающий потенциал. В Тегеране убеждены, что прекращение огня без гарантий лишь отложит новые атаки.

Нам нужны гарантии, и мы не отступим, даже если война продлится один год. Если Иран будет уничтожен, то будет уничтожен весь регион,

– заявил собеседник, близкий к режиму

Ключевую роль в военном ответе играет Корпус стражей Исламской революции, который применяет асимметричную тактику, включая ракетные и беспилотные удары по целям США, инфраструктуре стран Персидского залива и международному судоходству.

Иранские военные, по словам источников, рассредоточивают силы, оставляют базы и действуют как партизанские формирования, чтобы уменьшить потери от авиаударов. При этом Тегеран продолжает производство ракет в скрытых подземных объектах и рассчитывает ресурсы для затяжного конфликта.

Несмотря на заявления США и Израиля о значительном ослаблении иранского ракетного потенциала, Иран сохраняет способность к регулярным атакам, хотя их интенсивность снизилась более чем на 90% с начала боевых действий.

Отдельную угрозу представляет Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа. По оценкам западных чиновников, Иран фактически доказал способность частично блокировать судоходство, что создает риск для глобальной экономики.

В то же время дипломатические усилия по прекращению войны остаются безрезультатными. Иран отрицает готовность к переговорам, а региональные чиновники не фиксируют никакого прогресса.

По оценкам экспертов, даже если США прекратят удары, Иран может продолжить атаки против Израиля и сохранить давление на судоходство, чтобы продемонстрировать собственную стойкость и заставить противников считаться с его позицией.

США не знают, как начать или закончить войну в этом регионе. Мы не согласны на прекращение огня, после которого война возобновится через несколько месяцев,

– заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Аналитики отмечают, что Иран балансирует между желанием уменьшить потери и необходимостью продемонстрировать силу. В то же время ключевым фактором в будущем страны может стать внутренняя ситуация, в частности отношения между властью и населением.

