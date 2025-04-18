Конкуренция стимулирует: политолог объяснил, как противостояние США и Китая помогает Украине

В течение последних 30 лет Соединенным Штатам Америки не было равных – они действовали так, как считали нужным. Но сейчас на геополитическом горизонте появился мощный игрок – Китай, который пошатнул американскую монополию.

Такое обострение глобального противостояния заставляет США переосмысливать свою внешнюю политику и активнее поддерживать Украину. Об этом 24 Каналу рассказал доктор политических наук Якуб Корейба.

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Как конфронтация между США и Китаем способствует Украине

Доктор политических наук отметил, что противостояние между США и Китаем имеет свои положительные стороны. В частности, оно разрушает американскую монополию. Ведь никто, включая Европу, не был способен на равных конкурировать с американцами.

В течение десятилетий США вели себя как своеобразный глобальный "Газпром" – контролировали все, от них все зависело. Это позволяло им повышать цены, снижать качество и при этом не бояться потерять позиции. Такая политика доминирования продолжалась около 30 лет.

Интересно! США рассматривают возможность увеличения пошлин на импорт товаров из Китая со 145% до 245%, однако это коснется лишь отдельных товаров.

В результате имеем ряд серьезных последствий: конфликты в Афганистане и Ираке, оккупацию Донбасса, Крыма и вообще полномасштабную войну в Украине. Если бы США имели реального конкурента, они бы больше старались, больше помогали Украине и сдерживали Россию.

По мнению Якуба Корейбы, нынешняя угроза со стороны Китая – это хорошо. Она может заставить американцев активнее действовать, в частности в поддержке Украины и в вопросах безопасности Европы в целом.

На их борьбе можно играть, и у каждого из них что-то требовать,

– отметил доктор политических наук.

Появляется конкуренция между двумя игроками – США и Китаем – и на этом соперничестве может выиграть Украина. В такой ситуации можно сказать американцам: мол, "давайте это, это и это – иначе мы обратимся к Китаю". Это создает выгодные условия для Украины.

К слову, Дональд Трамп утверждает, что введенные им пошлины якобы уже положительно влияют на экономику США. Он отметил, что стоимость продуктов снижается.