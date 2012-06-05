США, Китай и Россия хотят разделить мир на "сферы влияния": что это означает для Украины и Европы

В современном мире, когда геополитическая ситуация подвержена быстрым изменениям, все более заметным становится возвращение к старым моделям соперничества между великими державами. На замену послевоенному глобальному порядку, основанному на правилах и нормах международного права, перед нами предстает новый "старый" мир, поделенный на сферы влияния.

Сама тема раздела мира на сферы влияния не нова, ее давним и главным амбассадором был и есть российский диктатор Владимир Путин. Поддерживает его ход мыслей главный союзник Кремля – китайский лидер Си Цзиньпин. Однако того, что американский президент будет сторонником подобного рода империалистических идей, еще год назад мало кто себе представлял. Впрочем, Дональд Трамп снова "заткнул за пояс" всех скептиков и всеми силами пытается получить первенство даже в столь разрушительных процессах.

24 Канал проанализировал популярные сегодня теории о стремлении Дональда Трампа перекроить мир на сферы влияния и оценил возможные последствия такого подхода со стороны американского президента для Украины и мира.

Открытые торги за судьбы других стран

Дональд Трамп во время своего второго президентского срока открыто намекает на готовность полностью пересмотреть внешнюю политику США. Он открыто критикует союзников Вашингтона по всему миру, что в конце концов очень выгодно России и Китаю, которые стремятся уменьшить американское присутствие в Европе и Азии.

Зато Владимир Путин и Си Цзиньпин чуть ли не ежедневно слышат от Трампа похвалу, ведь в отличие от европейских "тунеядцев", они являются "сильными" и "умными людьми", а также "друзьями" американского президента.

Современный подход Дональда Трампа предусматривает возможное признание оккупированных частей Украины российской сферой влияния, запрет Киеву даже стремиться к вступлению в НАТО и прекращение поддержки Тайваня – в обмен на уступки со стороны Москвы и Пекина. Это является резким поворотом от традиционной американской внешней политики, базировавшейся на поддержке суверенитета меньших государств, международном порядке и глобальном лидерстве Запада.

На самом же деле подход Трампа является не просто ревизионистским, а прямым отражением прагматичного трамповского "соглашательства", где все сводит к банальному: "ты – мне, я – тебе". В этом сценарии не остается места для моральных критериев или стратегических альянсов – существуют только выгодные обмены между "сильными" лидерами. Такая логика превращает геополитику в частную биржу интересов, где демократические страны становятся разменными монетами. При этом, слабость или непоследовательность администрации США в ответах на современные вызовы только поощряет авторитарные режимы действовать решительнее.



Дональд Трамп общается с Си Цзиньпином в Пекине во время своего первого президентского срока, 2017 год / Фото Getty Images

Трамп открыто восхищается лидерами-автократами, такими как Путин и Си Цзиньпин, чья "сила" и "гениальность" проявляется именно в способности жестко контролировать свои страны. Он неоднократно ставил под сомнение ценность традиционных союзов, таких как НАТО, считая их обременительными для США, и угрожал вывести американские войска из Южной Кореи и Европы. Трамп прямо демонстрирует готовность уступить сферы влияния России и Китаю в обмен на взаимные уступки, что подтверждает его склонность к сделкам, которые игнорируют моральные и правовые обязательства США и налаженные на протяжении десятилетий стратегические альянсы.

Кроме того, Трамп активно использует экономические рычаги в виде тарифов на торговлю с США, чтобы заставить другие страны уступать его требованиям. Он угрожал применить экономическое давление против Канады, Дании и Колумбии, что демонстрирует его стремление к более открытому принуждению в международных отношениях. Этот подход открывает новую эпоху, в которой экономическое запугивание заменяет свободную торговлю и международное сотрудничество как основные инструменты влияния.

Возвращение имперского мышления в политический мейнстрим

Публикация Newsweek обращает внимание на карту, которую Трамп якобы показывал своим союзникам, где мир поделен между США, Россией и Китаем.

На этой карте Европа, Тайвань, Ближний Восток и даже части Южной Америки изображены как объекты торга, как товары в магазине, или же если речь о Трампе – площади под застройку его помпезных отелей.

Авторы отмечают, что идея такой карты является не просто аллегорией – она стала частью разговоров Трампа с некоторыми приближенными советниками и конгрессменами. И хотя ее существование официально не подтверждено, сама логика разделения мира на "зоны ответственности" вызывает исторические параллели.



Карта теоретического разделения мира, где синим обозначена сфера влияния США, красным – России, а желтым – Китая

Как мир раньше делили на "сферы влияния"



Этот подход напоминает практики XIX века, когда европейские империи делили между собой Африку и Азию, часто игнорируя волю и желание местного населения. Наиболее показательным примером является Берлинская конференция 1884 – 1885 годов, когда европейские государства – под эгидой Отто фон Бисмарка – провели условное "раскрой" африканского континента, закрепив колониальные права в регионе.



Еще одним близким прецедентом является Ялтинская конференция 1945 года, где лидеры США, Великобритании и Советского Союза договаривались о послевоенном устройстве мира, в частности раздел Европы на сферы влияния, что впоследствии способствовало появлению так называемого железного занавеса и сделало первый шаг в следующую холодную войну.



В нынешнем случае, как отмечает Newsweek, идея "геополитической карты" Трампа является не только символической, а потенциально программной. Она отражает его видение международных отношений как игры с нулевой суммой, где главным является именно контроль над территориями, а не права или благосостояние народов, которые на них проживают. Такое мировоззрение фактически отрицает основные принципы Устава ООН и возвращает глобальную политику в эпоху закрытых встреч между лидерами великих держав, распоряжающихся судьбами других стран без их участия.

Попытка утешить собственный исторический ресентимент

Более того, в своей логике "будущего величия", Трамп, Путин и Си объединены собственным видением схожей идеи "восстановления справедливости". Россия очевидно видит свою историческую миссию в "собирании земель", которые были потеряны после распада СССР. Именно поэтому Путин постоянно апеллирует к так называемым "историческим границам" – территориям, которые входили в состав Российской империи или СССР и включали земли современных Украины, Беларуси, части Кавказа и Центральной Азии.

В то же время Китай, согласно этому мировоззрению, возвращается к статусу регионального центра силы, который он имел до "века унижений" – периода между опиумными войнами 19 века и основанием КНР в 1949 году. Именно этот период, когда Китай подвергался агрессии со стороны европейских государств и Японии, теряя территории и суверенитет, лег в основу современной идеологии "великого возрождения китайской нации". Си Цзиньпин активно апеллирует к этой исторической травме, позиционируя себя как наследника дела династических императоров, олицетворявших эпохи расцвета империи.



Лидер Китая Си Цзиньпин принимает присягу накануне начала третьего срока своего правления, 10 марта, 2023 года / Фото Xinhua

Идеологической опорой современного внешнеполитического курса Китая стала идея того, что Поднебесное государство со столицей в Пекине – является естественным центром цивилизованного мира. Такая логика продвигается, в частности, через глобальные инфраструктурные проекты, вроде "Пояс и путь". Через них Китай не только экономически интегрирует другие регионы, но и мягко меняет правила игры внутри других государств в свою пользу.



Особую роль в китайской концепции возрождения играют территориальные вопросы – Тайвань, Южно-Китайское море, Синьцзян и Тибет. Возвращение Тайваня рассматривается как исторический долг и символ завершения национального возрождения. Таким образом, стремления Китая выходят далеко за пределы простой региональной стабильности и безопасности, ведь речь идет о восстановлении имперской гегемонии в новом формате.

Согласно замыслу этой триединой логики, США должны отказаться от роли глобального арбитра и сосредоточиться на внутреннем совершенствовании – в частности, из-за изоляционистских лозунгов Трампа. Речь идет не только о сокращении военного присутствия за рубежом или игнорировании международных обязательств, но и о фундаментальном изменении идеологии американской внешней политики. Трамповский изоляционизм предусматривает возвращение к модели "Америка прежде всего", ключевыми приоритетами которой являются экономический протекционизм, миграционный контроль и критика международных альянсов, которые считаются обременительными или неэффективными.

В этом контексте США постепенно теряют роль морального лидера мира, которой они гордились на протяжении десятилетий. Вместо глобальной дипломатии появляется подход, где все соглашения заключают исключительно с позиции выгоды, а понятие стратегического партнерства заменяется принципом "выгодно – сотрудничаем, невыгодно – отступаем". Отказ от поддержки союзников или международных инициатив подается как прагматическое обновление приоритетов, что в итоге оставляет вакуум в международной повестке, который охотно заполняют Китай и Россия.

Такая тенденция вызывает беспокойство среди западных союзников США. Они воспринимают новую позицию Вашингтона не только как усталость от роли лидера, но и как признак более глубоких изменений в самой американской политике – переход от глобального подхода к сосредоточению на собственных интересах. Это ставит под сомнение надежность западной системы безопасности, которая базируется на общей ответственности, сотрудничестве и доверии между партнерами.

Хрупкий глобальный баланс

Внутри этой новой парадигмы особую роль играет Китай. В отличие от Трампа и Путина, которые действуют более импульсивно и стремятся к быстрым результатам, Си Цзиньпин демонстрирует системность и стратегичность. Его проекты, вроде "Пояс и путь" – создают альтернативную инфраструктуру глобального влияния. Через экономические рычаги, долговую дипломатию и культурную экспансию Пекин сегодня активно продвигает свои интересы в Африке, Азии и Латинской Америке.



Сравнение зоны проведения масштабных военных учений Китая вокруг острова Тайвань в 2022 и 2024 годах

В то же время Китай не выносит за рамки силовой элемент влияния. Пекин активно милитаризирует Южнокитайское море, продвигает риторику по объединению с Тайванем и периодически давит на своих соседей разного рода провокациями и военными учениями – все это является элементами стратегии расширения сферы влияния.



В глобальном контексте Китай демонстрирует готовность играть по правилам, но только по тем, которые сам же и формирует.

Путин, со своей стороны, пытается утвердиться как лидер постсоветского пространства. После интеграции Беларуси в так называемое союзное государство, глубокого вмешательства в Закавказье и присутствия в Центральной Азии, он стремится восстановить контроль над Украиной. Для него это не только стратегическая территория в противостоянии с Западом, но и вопрос национальной идентичности России. Война против Украины, независимость которой Путин последовательно игнорирует, стала идеей икс в его геополитической доктрине.

Самым нестабильным элементом в этой формуле остается Дональд Трамп. Его политическая риторика – это сочетание изоляционизма с гегемонией: сочетание его желания "управлять миром" с отказом брать какие-либо лишние обязательства. В его видении, США должны быть сильны, но не обременены альянсами. В конце концов, это создает вакуум доверия среди партнеров, в частности в Европе и Азии, и одновременно открывает окно возможностей для авторитарных режимов.

Сегодня мир стоит на пороге новой эпохи, где внешняя политика все больше напоминает бизнес-сделки между крупными игроками. Если подход Трампа победит – вероятно появление нового "Ялтинского формата", где карта мира будет перекроена без участия стран, которых это непосредственно касается. В таком мире Украина, Тайвань, страны Балтии или даже Германия могут превратиться в предметы торга.

В то же время демократический мир еще имеет шанс противостоять этому процессу – если не откажется от активной внешней политики и не потеряет веру в ценности, которые еще недавно формировали глобальный порядок. Вопрос не только в том, кто какие территории контролирует. Настоящий вопрос – кто и по каким правилам будет определять будущее мира.