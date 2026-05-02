"Они скажут спасибо, мы сдаемся": Трамп пошутил, что США "мгновенно" захватят Кубу

Президент США Дональд Трамп выступил в Форум-клубе Палм-Бич во Флориде 1 мая. Во время речи глава государства пошутил о том, что захватит Кубу в "мгновенно".

Трамп добавил, что возвращаясь из Ирана, США как раз будут иметь авианосец USS Abraham Lincoln. Об этом сообщили в Fox News.

Что известно о заявлении Дональда Трампа?

Президент США во время своего выступления заявил, что США якобы "мгновенно захватят Кубу". По его словам, Вашингтон сначала должен "завершить одно дело".

Трамп отметил, что только потом страна сможет перейти к кубинскому направлению. Он описал сценарий, при котором один из американских авианосцев якобы приблизится к побережью Кубы.

Мы подведем авианосец туда, остановим примерно в 100 ярдах от побережья, и они скажут: "Спасибо большое, мы сдаемся",

– заявил Трамп.

Также лидер США не предоставил никаких уточнений относительно того, были ли эти заявления на самом деле шутками, или очерчивали будущие политические планы.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала отметил, что Король Чарльз III посетил США, чтобы изменить отношения внутри НАТО. Великобритания сделала шаг навстречу Трампу и он теперь сможет похвастаться, что к его предшественникам короли не приезжали, а к нему прибыли с визитом.

США хотят вывести 5000 военных из Германии из-за разногласий между Трампом и Европой относительно войны в Иране.

Президент Трамп угрожал сокращением войск после спора с канцлером Германии Фридрихом Мерцом о неэффективности его попыток закончить российско-украинскую войну.

Дональд Трамп объявил о планах со следующей недели повысить до 25% пошлины на автомобили, которые ЕС поставляет в США. Президент считает, что европейцы не придерживаются торгового соглашения, и стремится развивать отечественный сектор.