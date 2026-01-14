США могут атаковать Иран уже в течение 24 часов, – Reuters

США могут атаковать Иран в ближайшее время. СМИ предполагают, что будет в течение следующих 24 часов.

Издание Reuters сообщило об этом, ссылаясь на двух европейских чиновников.

Израильский чиновник также заявил, что, похоже, Трамп принял решение о вмешательстве. Хотя масштабы и сроки атаки еще не уточнялись.

Катар заявил, что сокращение войск со своей авиабазы Аль-Удейд, крупнейшей базы США в регионе, "осуществляется в ответ на текущую региональную напряженность".