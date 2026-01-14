США можуть атакувати Іран уже протягом 24 годин, – Reuters

США можуть атакувати Іран найближчим часом. ЗМІ припускають, що буде протягом наступних 24 годин.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що відомо про можливу атаку на Іран?

Видання повідомило про можливу атаку на Іран, посилаючись на двох європейських чиновників.

Ізраїльський чиновник також заявив, що, схоже, Трамп ухвалив рішення про втручання. Хоча масштаби та терміни атаки ще не уточнювалися.

Також відбувається скорочення військ з авіабази Аль-Удейд, найбільшої бази США в регіоні, "у відповідь на поточну регіональну напруженість".

Перед цим іранська влада попередила, що може завдати удару по американських військових у відповідь на можливу атаку США.

Нагадаємо, що Трамп неодноразово висловлював підтримку протестувальників в Ірані та погрожував втрутитися. Протести уже забрали життя тисяч людей.

Заворушення в Ірані: що ще відомо?