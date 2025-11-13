Пентагон передал на изучение Трампу планы военных операций против Венесуэлы, – СМИ

В США 12 ноября высокопоставленные чиновники Пентагона передали президенту Дональду Трампу обновленные сценарии военных операций против Венесуэлы и режима Николаса Мадуро. Все разработанные варианты могут быть реализованы в ближайшие дни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

Какие планы операций против Венесуэлы мог получить Трамп?

По данным издания, руководство Пентагона подготовило для президента ряд опций, которые охватывают различные форматы действий – от точечных воздушных ударов до наземных операций. Представление этих вариантов состоялось при участии министра обороны Пита Гегсета, председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна и других топ-чиновников оборонного ведомства. Разведданные, необходимые для оценки целей и планирования операций, предоставили соответствующие службы США.

Сейчас, как уточняют источники, решение о начале какой-либо операции не принято – окончательный вердикт зависит от Белого дома. Как администрация президента, так и Пентагон отказались от официальных комментариев.

Американские силы в Карибском регионе в последнее время значительно активизировались: в водах возле Венесуэлы сгруппированы крупные подразделения ВМС и авиации США, официально – для усиления борьбы с наркотрафиком. В течение последних месяцев американские подразделения провели серию ударов по судам, которые, по оценкам Минобороны, использовались для контрабанды наркотиков. Проведена по меньшей мере 21 атака, около 80 вероятных контрабандистов уничтожено, двое взяты в плен.

Министр войны Пит Гегсет во время одного из брифингов на базе Форт-Уэйн эмоционально заметил, что США решительно настроены противодействовать организованным преступным сетям и иностранным террористическим организациям, которые, по мнению Вашингтона, используют регион для наркотрафика или других противоправных операций.

Мой совет иностранным террористическим организациям – не садитесь в лодку... Если вы занимаетесь торговлей наркотиками, чтобы отравить американский народ, и мы знаем, что вы из террористической организации, вы иностранный террорист или торговец людьми – мы вас найдем и убьем,

– заявил министр войны Гегсет.

Как рассказал в эфире 24 Канала общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, складывается впечатление, будто Трамп хочет показать себя правителем западного полушария. Ситуация с Венесуэлой, по его мнению, выглядит пока скорее как шоу, а не реальные военные планы.

