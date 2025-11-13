Пентагон передав на вивчення Трампу плани військових операцій проти Венесуели, – ЗМІ

У США 12 листопада високопосадовці Пентагону передали президенту Дональду Трампу оновлені сценарії військових операцій проти Венесуели та режиму Ніколаса Мадуро. Усі розроблені варіанти можуть бути реалізовані в найближчі дні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

Які плани операцій проти Венесуели міг отримати Трамп?

За даними видання, керівництво Пентагону підготувало для президента низку опцій, які охоплюють різні формати дій – від точкових повітряних ударів до наземних операцій. Представлення цих варіантів відбулося за участі міністра оборони Піта Гегсета, голови Об’єднаного комітету начальників штабів Дена Кейна та інших топ-посадовців оборонного відомства. Розвіддані, необхідні для оцінки цілей та планування операцій, надали відповідні служби США.

Наразі, як уточнюють джерела, рішення про початок будь-якої операції не ухвалено – остаточний вердикт залежить від Білого дому. Як адміністрація президента, так і Пентагон відмовилися від офіційних коментарів.

Американські сили у Карибському регіоні останнім часом значно активізувалися: у водах біля Венесуели згруповані великі підрозділи ВМС і авіації США, офіційно – для посилення боротьби з наркотрафіком. Протягом останніх місяців американські підрозділи провели серію ударів по судах, які, за оцінками Міноборони, використовувалися для контрабанди наркотиків. Проведена щонайменше 21 атака, близько 80 ймовірних контрабандистів знищено, двоє взяті в полон.

Міністр війни Піт Гегсет під час одного із брифінгів на базі Форт-Вейн емоційно зауважив, що США рішуче налаштовані протидіяти організованим злочинним мережам і іноземним терористичним організаціям, які, на думку Вашингтона, використовують регіон для наркотрафіку або інших протиправних операцій.

Моя порада іноземним терористичним організаціям – не сідайте в човен... Якщо ви займаєтеся торгівлею наркотиками, щоб отруїти американський народ, і ми знаємо, що ви з терористичної організації, ви іноземний терорист або торговець людьми – ми вас знайдемо і вб'ємо,

– заявив міністр війни Гегсет.

Як розповів в ефірі 24 Каналу громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, складається враження, ніби Трамп хоче показати себе правителем західної півкулі. Ситуація з Венесуелою, на його думку, виглядає наразі радше як шоу, а не реальні воєнні плани.

США розглядають варіанти ударів по Венесуелі