США готовы к началу ударов по Венесуэле за считанные дни или часы, –СМИ

Администрация США якобы готова нанести удары по объектам в Венесуэле уже в ближайшие дни и даже часы. В Белом доме уже могли определить ряд целей и подготовили соответствующие решения.

В Белом доме уже определили военные объекты, которые могут использоваться для контрабанды наркотиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal, Bloomberg и Miami Herald.

Когда США могут нанести удары по Венесуэле?

Среди возможных целей в случае принятия решения об атаке называют порты, аэропорты, военно-морские базы и взлетно-посадочные полосы – объекты, которые, по оценкам США, контролируются военными режима Николаса Мадуро и могут быть задействованы в незаконном обороте наркотиков.

Американские медиа также пишут об информационной кампании, которая позиционирует Мадуро как "наркобарона", якобы руководителя картеля Cartel de los Soles, который якобы интегрирован в структуры венесуэльских вооруженных сил. Кроме этого, в некоторых публикациях Венесуэлу называют "узлом террористической деятельности". В то же время Белый дом публично не приводил детальных доказательств под этими утверждениями; сам Мадуро отвергает обвинения.

Miami Herald утверждает, что решение об ударах может быть принято "в течение нескольких дней или часов" и что целью является "уничтожение иерархии картеля". Источники издания не уточнили, будет ли входить сам Мадуро в список приоритетных целей, однако один из собеседников намекнул, что его время может истекать.

"Мадуро вот-вот окажется в ловушке и может вскоре понять, что не сможет сбежать из страны, даже если бы решил. Что еще хуже для него, то теперь есть более, чем один генерал, который был бы готов захватить и выдать его", – сказал чиновник.

У Вашингтона имеется широкий спектр средств для возможного удара: от стратегической авиации B-52 и B-1, выполнявших полеты вблизи Венесуэлы, до ударных групп авианосца "Джеральд Форд" с крылатыми ракетами Tomahawk, а также палубных истребителей F/A-18 и самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18. Кроме того, на базах в Пуэрто-Рико дислоцируются ударные БПЛА MQ-8 и истребители F-35B – все это, по данным источников, дает возможность поражать как морские, так и наземные объекты.

Эксперты предупреждают о высоких рисках такой операции: удары могут ослабить режим Мадуро и ускорить его крах, если часть населения отвернется от власти, но также могут вызвать обратный эффект – сплотить войска и граждан вокруг действующего руководства и вызвать активное сопротивление.

Спутниковые снимки подтверждают развертывание кораблей ВМС США "Иводзима" и "Грейвли" в Карибском бассейне, которые теперь расположены в пределах досягаемости Венесуэлы.

Сам президент США Дональд Трамп отрицал, что принял решение об ударах по военным объектам в Венесуэле.

Он ответил "нет", когда журналисты в пятницу спросили его в самолете Air Force One, принял ли он решение по этому вопросу.

Лидер Венесуэлы Мадуро призвал Трампа не начинать "безумную войну"