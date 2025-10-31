США готові до початку ударів по Венесуелі за лічені дні або години, – ЗМІ

Адміністрація США нібито готова завдати ударів по об’єктах у Венесуелі вже в найближчі дні – навіть години. У Білому домі вже могли визначити низку цілей і підготували відповідні рішення.

У Білому домі вже визначили військові об'єкти, які можуть використовуватися для контрабанди наркотиків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal, Bloomberg та Miami Herald.

Дивіться також Днями до Венесуели прибув російський Іл-76ТД з невідомим вантажем, – InformNapalm

Коли США можуть завдати ударів по Венесуелі?

Серед можливих цілей у разі ухвалення рішення про атаку називають порти, аеропорти, військово-морські бази та злітно-посадкові смуги – об’єкти, які, за оцінками США, контролюються військовими режиму Ніколаса Мадуро й можуть бути задіяні в незаконному обігу наркотиків.

Американські медіа також пишуть про інформаційну кампанію, яка позиціонує Мадуро як "наркобарона", нібито очільника картелю Cartel de los Soles, що нібито інтегрований у структури венесуельських збройних сил. Окрім цього, у деяких публікаціях Венесуелу називають "вузлом терористичної діяльності". Водночас Білий дім публічно не наводив детальних доказів під цими твердженнями; сам Мадуро відкидає обвинувачення.

Miami Herald стверджує, що рішення щодо ударів може бути ухвалене "протягом кількох днів або годин" і що метою є "знищення ієрархії картелю". Джерела видання не уточнили, чи входитиме сам Мадуро до списку пріоритетних цілей, однак один із співрозмовників натякнув, що його час може спливати.

"Мадуро ось-ось опиниться в пастці та може незабаром зрозуміти, що не зможе втекти з країни, навіть якби вирішив. Що ще гірше для нього, то тепер є більше, ніж один генерал, який був би готовий захопити та видати його", – сказав чиновник.

У Вашингтоні мається широкий спектр засобів для можливого удару: від стратегічної авіації B-52 і B-1, що виконували польоти поблизу Венесуели, до ударних груп авіаносця "Джеральд Форд" із крилатими ракетами Tomahawk, а також палубних винищувачів F/A-18 і літаків радіоелектронної боротьби EA-18. Крім того, на базах у Пуерто-Рико дислокуються ударні БПЛА MQ-8 і винищувачі F-35B – усе це, за даними джерел, дає можливість уражати як морські, так і наземні об’єкти.

Експерти попереджають про високі ризики такої операції: удари можуть послабити режим Мадуро та прискорити його крах, якщо частина населення відвернеться від влади, але також можуть спричинити зворотний ефект – згуртувати війська та громадян навколо чинного керівництва й викликати активний опір.

Супутникові знімки підтверджують розгортання кораблів ВМС США "Іводзіма" та "Грейвлі" у Карибському басейні, які тепер розташовані в межах досяжності Венесуели.

Сам президент США Дональд Трамп заперечив, що ухвалив рішення про удари по військових об'єктах у Венесуелі.

Він відповів "ні", коли журналісти в п'ятницю запитали його в літаку Air Force One, чи ухвалив він рішення з цього питання.

Лідер Венесуели Мадуро закликав Трампа не починати "божевільну війну"