Кэллог предложил создать альтернативу НАТО и допустил в этом участие Украины
- Кейт Келлог предложил создать новую оборонную структуру вместо НАТО, привлекая Японию, Австралию и некоторые европейские страны, включая Украину.
- Он раскритиковал НАТО за нерешительность и напомнил о возможности выхода из Альянса из-за положения статьи 13 Североатлантического договора.
Бывший спецпредставитель президента США в Украине, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог заявил, что роль НАТО может потребовать переосмысления. Он раскритиковал Альянс за слабую реакцию во время конфликта США с Ираном.
Об этом он сказал в эфире Fox News.
Что Кэллог заявил об эффективности НАТО?
Кэллог отметил, что организация, по его мнению, проявила нерешительность, и допустил возможность создания новой оборонной модели вместо нынешней.
НАТО превращается в трусов... Возможно, нам нужно новое НАТО, новая оборонная структура,
– сказал Кэллог.
Кэллог предложил рассмотреть формирование альтернативного союза с участием Японии, Австралии и отдельных европейских государств.
"Переосмыслить оборонные структуры, которые мы имеем, возможно, создать их с Японией и Австралией, а также с некоторыми из тех европейских стран, которые готовы вступить в войну, такими как новая, снова привлечена Германия или Польша. Даже Украина, которая также проявила себя как хороший союзник", – отметил генерал-лейтенант в отставке.
Кроме того, генерал напомнил о положении статьи 13 Североатлантического договора, которая предусматривает возможность выхода страны из Альянса через год после официального уведомления.
Бывшая заместитель советника по национальной безопасности Виктория Коутс добавила, что НАТО продемонстрировала свою "незначительность", поскольку не смогла справиться с крупнейшей войной в Европе со времен Второй мировой. Речь идет о войне России против Украины.
Европа тоже рассматривает вариант создания альтернативы НАТО
Высокопоставленный европейский чиновник сказал The New York Times, что, по его мнению, большинство европейцев не верят, что статья 5, обязательства НАТО по коллективной обороне, все еще имеет зубы.
Сегодня Европа существенно увеличила свои расходы на оборону. Это связано не только с войной в Украине, но и с требованием Трампа это сделать.
В то же время исследования указывают, что Европа вполне может создать собственный Альянс на инфраструктуре НАТО, если его не станет. Такой переход будет стоить около 1 триллиона долларов на 25 лет, а также 290 миллиардов долларов расходов в краткосрочной перспективе, чтобы сдержать российскую агрессию.
Хотя Трамп не угрожает убрать ядерный зонтик над Европой, даже этот сценарий уже обсуждается. Франция и Великобритания усиливают собственные ядерные войска, чтобы в перспективе не уступать американским ядерным силам в Европе.
В США сейчас говорят о том, что НАТО не помогло им в Иране, в частности, это повторяет президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио. Но, как отмечает бывший посол США в НАТО Николас Бернс, Альянс пришел на помощь Америке после терактов 11 сентября, которая была жертвой терроризма, но в случае с Ираном агрессором являются сами Соединенные Штаты.