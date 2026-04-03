Будет нагнетать ситуацию, – политолог объяснил, почему Трамп заявил о возможности выхода из НАТО

Дональд Трамп угрожает выйти из НАТО и прекратить поставки партнерам по программе PURL, что может быть попыткой заставить европейцев действовать по американскому плану. Однако США не могут выйти из Альянса, ведь это не выгодно для них.

Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что присутствие в Европе позволяет Америке вести геополитическую войну вдали от своих территорий.

Почему США не могут отказаться от НАТО?

Важно! Трамп заявил, что вопрос выхода США из НАТО для него решен окончательно, и он никогда не находился под влиянием Альянса. Его риторика обострилась после того, как союзники отказались участвовать в возможных военных действий США и Израиля против Ирана.

"Трампа не стоит недооценивать с точки зрения неправильных шагов. Это история шантажа, нагнетания – и она не будет иметь продолжения. Жаль, что в эту риторику включился Марко Рубио, но, судя по всему у него просто нет выбора", – сказал Рейтерович.

По мнению эксперта, это прежде всего попытка заставить европейцев идти на уступки. Реального намерения выйти из Альянса нет, потому что единолично это сделать юридически невозможно.

К тому же с прагматической точки зрения присутствие американских войск и ракет в Европе выгодно самим США, ведь обороняться на чужой территории всегда лучше чем на собственной. Именно этот принцип был одним из ключевых мотивов создания НАТО.

Для США членство в НАТО – это перенос гипотетической будущей войны на чужую территорию. Американцы на собственном материке фактически не воевали со времен Гражданской войны. Перл-Харбор – исключение, но это тоже далеко от материковых Штатов. Поэтому держать армию в Европе – это не альтруизм, это стратегический интерес,

– объяснил Рейтерович.

Политолог убежден, что Трамп прекрасно понимает стратегическую ценность, и не откажется от этой опции. Показательным стал пример реакции американского общества на слухи о дронах над Калифорнией, которые вызвали настоящую панику.

Поэтому заявления Трампа – это лишь попытка отвлечь внимание американцев от тем, которые на самом деле волнуют людей. И по мнению эксперта, таких заявлений будет еще много.

