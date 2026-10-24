Не только Украина: США на протяжении многих лет обращались к Маску с просьбой ограничить работу Starlink, – Reuters

Администрации президентов США Джо Байдена и Дональда Трампа на протяжении нескольких лет обращались к компании SpaceX Илона Маска с просьбами изменить доступность спутниковой связи Starlink в разных странах. Вашингтон просил как активировать сервис, так и ограничить его использование.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывших американских чиновников.

Ограничение использования Starlink в Украине – не первый случай

При президентстве Байдена американские чиновники просили ограничить использование Starlink группировками, связанными с Ираном, в Йемене и Ливане. В то же время Вашингтон обращался с просьбой об активации сервиса для обеспечения доступа к интернету в Иране и поддержки украинских военных.

Администрация Трампа также просила Маска сделать Starlink доступным в Иране после американо-израильских ударов в 2020 и 2021 годах. По словам бывшего высокопоставленного чиновника администрации Трампа и другого собеседника Reuters, американская сторона надеялась, что это улучшит доступ к интернету и связь для участников антиправительственных протестов.

История предыдущих обращений Вашингтона к SpaceX приобрела особое значение после недавних ограничений спутниковой связи в Украине. Они вновь подняли вопрос о том, насколько правительство США зависит от частной компании в вопросах внешней политики и безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что доступ к военной версии системы – Starshield – намеренно ограничили, что негативно повлияло на работу украинских беспилотников. Он также сообщал о снижении скорости Starlink, который используют украинские военные, в частности для защиты от российских ракетных атак.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield в Украине поступил из Белого дома. Администрация Трампа признала замедление работы сервиса, однако не уточнила, именно ли она отдала соответствующий приказ.

В SpaceX не ответили на запросы журналистов о комментариях. В то же время Илон Маск заявил в соцсетях, что системы Starshield принадлежат правительству США и контролируются им, а решения об ограничениях скорости или использовании принимают американские военные, а окончательное решение – президент Соединенных Штатов.

В Белом доме, комментируя ситуацию, сослались на слова Трампа, который заявил, что не обсуждал с Маском проблемы доступа Украины к Starlink. Президент США также добавил: "Если возникнет проблема, я ее решу".

Ситуация со Starlink вызвала беспокойство среди американских и европейских чиновников. Некоторые представители Европы считают, что странам континента необходимо развивать собственные возможности военной спутниковой связи, поскольку на данный момент нет полноценной краткосрочной альтернативы системам SpaceX.

Конгрессмен-демократ Джейсон Кроу призвал дать объяснения относительно изменений в работе спутниковой связи для Украины. Он подчеркнул риски чрезмерной зависимости США от частной компании.

Неизбранные миллиардеры и частные корпорации не должны решать, что лучше всего соответствует интересам национальной безопасности Америки,

– заявил Кроу.

Для Украины Starlink остается " важной основой связи" между подразделениями на передовой. Системы Starshield, обладающие повышенной устойчивостью к радиоэлектронным помехам, используются, в частности, для связи с операторами украинских беспилотников и управления дронами на значительном расстоянии.