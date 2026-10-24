Не лише Україна: США роками зверталися до Маска щодо обмеження роботи Starlink, – Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на колишніх американських посадовців.

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Обмеження Starlink в Україні – не перший випадок

За президентства Байдена американські посадовці просили обмежити використання Starlink угрупованнями, пов'язаними з Іраном, у Ємені та Лівані. Водночас Вашингтон звертався щодо активації сервісу для забезпечення доступу до інтернету в Ірані та підтримки українських військових.

Адміністрація Трампа також просила Маска зробити Starlink доступним в Ірані після американо-ізраїльських ударів у 2025 та 2026 роках. За словами колишнього високопосадовця Трампа й іншого співрозмовника Reuters, американська сторона сподівалася, що це поліпшить доступ до інтернету та зв'язок для учасників антиурядових протестів.

Історія попередніх звернень Вашингтона до SpaceX набула особливого значення після нещодавніх обмежень супутникового зв'язку в Україні. Вони знову порушили питання про те, наскільки уряд США залежить від приватної компанії у питаннях зовнішньої політики та безпеки.

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Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що доступ до військової версії системи – Starshield – навмисно обмежили, що негативно вплинуло на роботу українських безпілотників. Він також повідомляв про зниження швидкості Starlink, який використовують українські військові, зокрема для захисту від російських ракетних атак.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield в Україні надійшов із Білого дому. Адміністрація Трампа визнала уповільнення сервісу, однак не уточнила, чи саме вона віддала відповідний наказ.

У SpaceX не відповіли на запити журналістів щодо коментарів. Водночас Ілон Маск заявив у соцмережах, що системи Starshield належать уряду США та контролюються ним, а рішення щодо обмежень швидкості або використання ухвалюють американські військові й остаточно – президент Сполучених Штатів.

У Білому домі, коментуючи ситуацію, послалися на слова Трампа, який заявив, що не обговорював із Маском проблеми доступу України до Starlink. Президент США також додав: "Якщо виникне проблема, я її вирішу".

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Ситуація зі Starlink викликала занепокоєння серед американських та європейських посадовців. Деякі представники Європи вважають, що країнам континенту необхідно розвивати власні можливості військового супутникового зв'язку, оскільки наразі немає повноцінної короткострокової альтернативи системам SpaceX.

Конгресмен-демократ Джейсон Кроу закликав надати пояснення щодо змін у роботі супутникового зв'язку для України. Він наголосив на ризиках надмірної залежності США від приватної компанії.

Необрані мільярдери та приватні корпорації не повинні вирішувати, що найкраще відповідає інтересам національної безпеки Америки– заявив Кроу.

Для України Starlink залишається важливою основою зв'язку між підрозділами на передовій. Системи Starshield, які мають підвищену стійкість до радіоелектронних перешкод, використовують, зокрема, для зв'язку з операторами українських безпілотників і керування дронами на значній відстані.