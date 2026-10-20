Про складну ситуацію для протиповітряної оборони повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов в інтерв'ю BBC.

Чому обмеження Starlink загрожують українській ППО?

Starlink потрібен українським військовим не лише для ударів по російських об'єктах, а й для оборонних операцій. Зокрема, супутниковий зв'язок важливий для керування дронами-перехоплювачами, які мають протидіяти російським реактивним "Шахедам".

Такі безпілотники рухаються значно швидше за звичайні ударні дрони, тому для боротьби з ними українські фахівці розробляють спеціальні швидкісні перехоплювачі. Однак обмеження роботи супутникового зв'язку можуть перешкоджати стабільному керуванню ними під час польоту.

Це створює для нас проблему, оскільки ми не можемо захистити країну від реактивних "Шахедів". Це справді величезна проблема для нас,

– наголосив Бескрестнов.

"Флеш" зауважив, що помилково вважати Starlink інструментом, який потрібен Україні переважно для далекобійних атак. Від стабільної роботи супутникового зв'язку залежить також ефективність оборони, зокрема протидія швидкісним російським безпілотникам.

Українська сторона намагається пояснити американським партнерам важливість стабільної роботи супутникового зв'язку для захисту держави. Зокрема, Україна звертається до SpaceX, її засновника Ілона Маска, Пентагону та президента США Дональда Трампа.

Starlink має значення не лише для виконання бойових завдань, а й для зв'язку військових із їхніми родинами. Україна закликає усунути обмеження, які ускладнюють застосування швидкісних дронів-перехоплювачів.

Раніше повідомлялося про проблеми в роботі військових терміналів Starshield, створених на основі технологій Starlink. За даними українських посадовців, на окремих ділянках фронту зв'язок міг зникати під час руху зі швидкістю приблизно 130 – 161 кілометр на годину.

Це вплинуло не лише на застосування ударних безпілотників, а й на фронтову логістику та роботу протиповітряної оборони. Reuters із посиланням на американських і західних посадовців повідомляло, що рішення про обмеження роботи Starshield для України надійшло з Білого дому. Водночас Дональд Трамп і держсекретар США Марко Рубіо заперечували причетність до запровадження цих обмежень.

Україна продовжує переговори зі SpaceX та американською стороною щодо усунення швидкісних обмежень і водночас розглядає альтернативні системи супутникового зв'язку.