Глава держави подякував за конструктив, ясну позицію та готовність Сполучених Штатів надати необхідну допомогу. Про результати розмови повідомив у соцмережах.

Про що говорили Зеленський з Рубіо?

Зеленський виокремив три напрями співпраці, які мають вирішальне значення для безпеки українців. Першим пунктом стали перехоплювачі проти балістичних ракет для захисту людей.

Другим важливим питанням президент назвав налагодження системи раннього попередження про атаки балістикою. Ще однією темою діалогу було відновлення стабільної роботи систем Starlink та Starshield.

Звісно, все це на фоні наших дипломатичних зусиль, щоб закінчити цю жахливу війну і постійні вбивства людей,

– зазначив Зеленський.

Також сторони домовилися невдовзі провести новий контакт для актуалізації інформації. Глава держави подякував всім у США, хто підтримує конструктивний підхід.

Нагадаємо, що під час спілкування з журналістами Марко Рубіо заперечував паузу в обміні розвідданими та пояснював складнощі програмним збоєм. Водночас під час балістичного удару по Києву у понеділок, 19 жовтня, українська сторона знову не отримала сповіщення про запуск ракет.