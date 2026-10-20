Глава государства поблагодарил Соединенные Штаты за конструктивную и четкую позицию, а также за готовность оказать необходимую помощь. О результатах беседы он сообщил в своем Telegram-канале.

О чем говорили Зеленский и Рубио?

Зеленский выделил три направления сотрудничества, которые имеют решающее значение для безопасности украинцев. Первым пунктом стали перехватчики против баллистических ракет для защиты людей.

Вторым важным вопросом президент назвал налаживание системы раннего предупреждения об атаках баллистики. Еще одной темой диалога было возобновление стабильной работы систем Starlink и Starshield.

Конечно, все это на фоне наших дипломатических усилий, чтобы закончить эту ужасную войну и постоянные убийства людей.

– отметил Зеленский.

Также стороны договорились провести новый контакт для актуализации информации. Глава государства поблагодарил всех в США, кто поддерживает конструктивный подход.

Напомним, что во время общения с журналистами Марко Рубио отрицал паузу в обмене разведданными и объяснял сложности программного сбоя. В то же время, во время баллистического удара по Киеву в понедельник, 19 октября, украинская сторона снова не получила уведомления о запуске ракет.