Американський посадовець прокоментував ситуацію під час спілкування з журналістами 19 жовтня. Рубіо наголосив, що Україна має зосередитися на завершенні війни, і додав, що Вашингтон очікує того ж від Росії.

Що сказав Рубіо

Журналісти запитали держсекретаря про збій у системі раннього попередження, який стався минулої ночі.

Рубіо відмовився коментувати цей інцидент детально.

Водночас він зазначив, що кілька ночей тому нібито виникла проблема з програмним забезпеченням, яку вже вивчало Європейське командування ЗС США.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю американським ЗМІ розповів, що обмін розвідданими зі США не діяв три дні. За його словами, саме Вашингтон володіє ексклюзивною інформацією щодо запусків балістики.

Опісля обмін нібито відновився, але ненадовго. 19 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Українська сторона знову не отримала від США сповіщення про пуски.