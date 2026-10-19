Про це повідомив журналіст Алекс Рауфоглу, який стверджує, що інформацію про відсутність даних від партнерів підтвердили українські джерела. Журналіст процитував своїх співрозмовників, які наголосили, що "знову не було раннього попередження про балістичну атаку на Київ".

Що відомо про балістичну атаку

Ранні сповіщення про запуски балістики раніше надходили саме від Сполучених Штатів.

Ці дані дають кілька критично важливих хвилин, щоб цивільні встигли сховатися, а системи ППО підготувалися до відбиття удару.

Ситуація з відсутністю розвідданих повторюється не вперше. Американська розвідка раніше попередила посольство України про зупинку обміну даними, якщо триватимуть удари по російських нафтопереробних заводах. Попри ці заяви, українські сили відновили атаки на ворожі НПЗ.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що такі кроки Вашингтона виглядають як "спроба схилити Україну до капітуляції".

Нагадаємо, що під час нічної атаки Росії по столиці загинула 21-річна дівчина, ще 6 людей постраждали. Зафіксовано багато руйнувань, зокрема тимчасово довелося закрити дві станції метро.