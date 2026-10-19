Об этом сообщил журналист Алекс Рауфоглу, который утверждает, что информацию об отсутствии данных от партнеров подтвердили украинские источники. Журналист процитировал своих собеседников, которые подчеркнули, что "снова не было раннего предупреждения о баллистической атаке на Киев".

Что известно о баллистической атаке

Ранние предупреждения о запусках баллистических ракет ранее поступали именно из Соединенных Штатов.

Эти данные дают несколько критически важных минут, чтобы гражданское население успело укрыться, а системы ПВО подготовились к отражению удара.

Ситуация с отсутствием разведданных повторяется не впервые. Американская разведка ранее предупредила посольство Украины о прекращении обмена данными, если будут продолжаться удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Несмотря на эти заявления, украинские силы возобновили атаки на вражеские НПЗ.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что такие шаги Вашингтона выглядят как "попытка склонить Украину к капитуляции".

Напомним, что во время ночной атаки России в столице погибла 21-летняя девушка, еще 6 человек пострадали. Зафиксировано много разрушений, в частности, временно пришлось закрыть две станции метро.