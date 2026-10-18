Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю для NBC News.
Чому ці дані критично важливі
Президент пояснив, що Київ отримує важливу розвідувальну інформацію від багатьох європейських союзників.
Однак саме Вашингтон володіє ексклюзивною інформацією щодо запусків балістики.
Тільки у США є ці дані і вони повідомляють нам, коли Росія використовує балістичні ракети,
– сказав глава держави.
За словами Зеленського, зараз вже обмін розвідданими "розблокували". "Ми дуже вдячні за це. Тепер усе працює", – сказав він.
Зверніть увагу! Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що заява Зеленського про перерву в обміні розвідданими з Україною не відповідає дійсності.
На тлі цих подій Зеленський також висловив сподівання, що Дональд Трамп залишиться на боці України або хоча б займе нейтральну позицію.
Нагадаємо, раніше Україна отримала попередження від США про можливе припинення обміну розвідданими у разі відновлення ударів по НПЗ Росії.
Водночас сам Дональд Трамп публічно запевняв, що продовжує допомагати Києву і не зупиняв передачу інформації.
Зауважимо, що під час балістичних атак на Київ упродовж трьох днів з 12 по 14 жовтня США не попередили Україну про запуск ракет. Вони вже були виявлені фактично на підльоті до столиці.