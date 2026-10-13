Подробиці повідомляють Повітряні сили ЗСУ та президент Володимир Зеленський.

Що кажуть у ПС про удар балістики?

Росіяни завдали балістичного удару по столиці. Кількість і тип застосованих ракет наразі уточнюють. Відповідна ситуація повторилася вже вдруге поспіль. Інформація від партнерів щодо пусків ракет із знову не надходила.

Володимир Зеленський повідомив, що основною ціллю атаки була ТЕЦ-4 – один із головних енергетичних об'єктів Києва, зафіксовано влучання. Також пошкоджено житловий будинок, де рятувальники гасять пожежу.

Ці ракети були виявлені нашою системою вже фактично на підльоті до Києва. ТЕЦ-4 – один з основних енергообʼєктів Києва,

– написав президент.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, уночі 13 жовтня столиця також перебувала під атакою ворожих реактивних безпілотників.