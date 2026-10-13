Подробности сообщают Военно-воздушные силы ВСУ и президент Владимир Зеленский.
Что говорят в ВВС о баллистическом ударе?
Россияне нанесли баллистический удар по столице. Количество и тип примененных ракет в настоящее время уточняются. Подобная ситуация повторилась уже второй раз подряд. Информации от партнеров о запусках ракет вновь не поступало.
Владимир Зеленский сообщил, что основной целью атаки была ТЭЦ-4 – один из главных энергетических объектов Киева, попадание подтверждено. Также поврежден жилой дом, где спасатели тушат пожар.
Эти ракеты были обнаружены нашей системой уже фактически на подлете к Киеву. ТЭЦ-4 – один из основных энергообъектов Киева,
– написал президент.
Как уже сообщалось на нашем сайте,Как уже сообщалось на нашем сайте, ночью 13 октября столица также подверглась атаке вражеских реактивных беспилотников.