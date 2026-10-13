Подробности сообщают Военно-воздушные силы ВСУ и президент Владимир Зеленский.

Что говорят в ВВС о баллистическом ударе?

Россияне нанесли баллистический удар по столице. Количество и тип примененных ракет в настоящее время уточняются. Подобная ситуация повторилась уже второй раз подряд. Информации от партнеров о запусках ракет вновь не поступало.

Владимир Зеленский сообщил, что основной целью атаки была ТЭЦ-4 – один из главных энергетических объектов Киева, попадание подтверждено. Также поврежден жилой дом, где спасатели тушат пожар.

Эти ракеты были обнаружены нашей системой уже фактически на подлете к Киеву. ТЭЦ-4 – один из основных энергообъектов Киева,

– написал президент.

Как уже сообщалось на нашем сайте,Как уже сообщалось на нашем сайте, ночью 13 октября столица также подверглась атаке вражеских реактивных беспилотников.